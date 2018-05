DIM, con la misión de remontarle a Sol de América y avanzar en la Copa

Independiente Medellín, que dirige el español Ismael Rescalvo, buscará este jueves en el estadio Atanasio Girardot remontar un 2-0 en contra ante un irregular Sol de América en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Suramericana.

El club colombiano tendrá que mostrar su mejor fútbol para lograr la remontada ante los paraguayos, que consiguieron el triunfo en la ida con un doblete de Pablo Zeballos, y para ello Rescalvo dispondrá de toda su nómina, que tiene como gran figura al goleador argentino Germán Cano, máximo artillero de la liga colombiana con 10 tantos.



Para este juego, el estratega español también contará con su dupla de centrocampistas titulares, Didier Moreno y Andrés Ricaurte, quienes entrenaron con normalidad esta semana luego de descansar este domingo en el partido que su equipo perdió 2-0 con el Envigado.



Pese a esa caída, el conjunto rojo de Medellín buscará ratificar ante los paraguayos el buen momento por el que pasa, pues ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y terminó la fase regular de la liga colombiana en el segundo puesto con 35 puntos.



Rescalvo aseguró a periodistas el pasado lunes que el Sol de América, que completó con su caída 2-1 ante el 3 de Febrero cuatro jornadas sin triunfos en la liga paraguaya, es un equipo fuerte fuera de casa por "su estilo de juego".



"Es un equipo que en los últimos partidos no ha tenido grandes presentaciones pero sabemos que es un equipo fuerte fuera de casa por su estilo de juego. Es un equipo que se encuentra bien fuera de casa y con jugadores rápidos por banda y gente arriba que hace goles", afirmó.



El equipo paraguayo llegó este martes a Medellín con una nómina de 21 jugadores entre los que sobresalen viejos conocidos de la liga colombiana como Zeballos, que jugó en el Atlético Nacional, y el artillero Ernesto "Pinti" Álvarez, quien pasó por el Once Caldas el año pasado y era duda para el juego por una lesión muscular.



Otro de los que no estaba confirmado para el encuentro pero que viajó a Colombia es el delantero César Villagra, quien será una de las cartas del entrenador Héctor Marecos para conseguir un gol que le dé comodidad a su equipo en el partido.



"Creo que tenemos un equipo para jugar de igual a igual a cualquiera, tenemos la capacidad necesaria para hacer un buen partido, de ser conscientes de lo que estamos jugando y tratar de aprovechar la ventaja", dijo Zeballos a periodistas al llegar a Colombia.



El Sol de América depositará todas sus esperanzas en este partido, pues en el torneo paraguayo ocupa el sexto lugar con 19 unidades tras 15 jornadas y está a 21 puntos del líder Olimpia.

Alineaciones probables:

Independiente Medellín: David González; Jesús Murillo, Jorge Segura, Hernán Pertuz, Sebastián Macías; Didier Moreno, Andrés Ricaurte; Daniel Cataño, Yairo Moreno; Germán Cano y Leonardo Castro. DT: Ismael Rescalvo.



Sol de América: Gerardo Ortiz; Diego Vera, Federico Acuña, Gustavo Velázquez, Emilio Villalba; Aldo Vera, Marcos Duré, Martín Giménez, Rodrigo Ruiz Día; Pablo Zeballos y Ernesto Álvarez. DT: Héctor Marecos.



Árbitro: el brasileño Raphael Claus, quien estará acompañado por sus compatriotas Rodrigo Correa y Alessandro Rocha.



Estadio: Atanasio Girardot de Medellín.



EFE