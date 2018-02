Tottenham, de Dávinson, por un triunfo contra Juventus en la Champions

Este martes vuelve al ruedo la Liga de Campeones a las 2:45 p.m., con el juego entre Juventus y Tottenhm, en el Juventus Stadium, en la ida de los octavos de final de este torneo.

Por su operación en la pelvis y la recuperación que aún se mantiene, Juan Guillermo Cuadrado no estará en este encuentro, como tampoco estará Paulo Dybala, quien volvió a entrenarse con el Juventus, tras su lesión muscular, pero no entró en la lista del técnico Massimiliano Allegri para medirse Tottenham.



Para el encuentro de este martes, Juventus tampoco podrá contar con el defensa italiano Andrea Barzagli, que no se entrenó a causa de un problema muscular sufrido en el último encuentro liguero disputado en el campo del Fiorentina.



Por su parte, Tottenham visitará suelo italiano tras una primera fase esplendida, en la que salió primero de su grupo por encima del Real Madrid y con un saldo de cinco victorias y un empate. Dávinson Sánchez jugó en todos los partidos y mostró gran calidad.



El técnico del Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, consideró que Juventus cambia dependiendo de si el también argentino Paulo Dybala "está o no está en el campo".



"Dybala es un grandísimo jugador y obviamente el Juventus cambia si está o no está en el campo. Puede marcar la diferencia, pero, como sabéis, el Juventus cuenta con jugadores de calidad, como (Federico) Bernardeschi y muchos más", aseguró el técnico argentino.



El argentino recordó además que, pese a la diferencia en la historia de los dos equipos, el Tottenham viene de un buen momento y subrayó que ya sorprendió a "muchos" al pasar como líder de un grupo europeo en el que se enfrentó a Real Madrid y Borussia Dortmund.



Por lo que atañe a su futuro, Pochettino aseguró que se siente feliz en el Tottenham y que todavía tiene mucho trabajo por hacer en el conjunto inglés. "Tengo todavía tres años de contrato con el Tottenham. Estoy muy feliz, llevo casi cuatro años entrenando a este equipo. Lo hicimos bien y creo que lo haremos muy bien también en el futuro", aseveró.

Alineaciones probables:

Juventus: Gianluigi Buffon; Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Medhi Benatia, Álex Sandro; Miralem Pjanic, Sami Khedira, Claudio Marchisio; Douglas Costa, Gonzalo Higuaín, Mario Mandzukic. D.T.: Massimiliano Allegri.



Tottenham: Lloris; Kevin Trippier, Davinson Sánchez, Jan Vertonghen, Davies; Erick Dier, Dembélé; Eriksen, Alli, Son; Kane. D.T.: Mauricio Pochettino.



Hora: 2:45 p.m.



Estadio: Juventus Stadium.



Redacción Futbolred y EFE