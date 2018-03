Sin Russo, Millonarios desafía a Independiente en la Libertadores

Millonarios enfrentará a Independiente de Avellaneda, este jueves, en la segunda fecha del grupo 7 de la Copa Libertadores, con un gran ausente en la raya: su técnico, Miguel Ángel Russo.

Mientras el club bogotano juega en el estadio Libertadores de América, su estratega verá el partido en una habitación del hospital Italiano de Buenos Aires, en el que está internado desde esta semana, luchando contra la bacteria Klebsiella, que se ha hecho muy resistente al tratamiento de antibióticos.



En principio, se dijo que Russo, que viajó el miércoles pasado a Argentina, tenía la intención de estar con el grupo en los entrenamientos previos, el martes y este miércoles, y en el banco este jueves, pero eso no pudo ser posible.



Los médicos le recomendaron a Russo quietud, no realizar ninguna actividad física y permanecerá varios días internado bajo supervisión de los galenos.



Mientras tanto, el plantel irá a la cancha en busca de un resultado favorable, luego del empate 0-0 con Corinthians en la primera jornada de la serie.



Millonarios e Independiente se han enfrentado siete veces por la Libertadores y el saldo es muy superior al elenco argentina, que ha ganado cinco partidos, ha perdido uno y se ha registrado un empate. La última confrontación fue en 1979, así que este jueves se volverán a encontrar después de 39 años.



Mientras Russo se recupera, Hugo Gottardi, su asistente técnico, estará al frente del equipo. “Sabemos bien cómo es Independiente, ya vimos cómo juega, pero nosotros estamos preparados. Hay que quitarle el balón porque tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier lado, así que hay que cometer la menor cantidad posible de errores para salir victoriosos”, señaló Gottardi.



Hinchas de Millonarios se tomaron por asalto el centro de Buenos Aires y acudieron al popular Obelisco, en el que conformaron una fiesta de banderas y cánticos. La nómina bogotana no presenta cambios importantes. El golero venezolano Wuilker Faríñez ha sido prenda de garantía en el arco y estará respaldado por zagueros de gran capacidad y experiencia, como el uruguayo Matías de los Santos y el colombiano Andrés Felipe Cadavid, que será el capitán.

Christian Huérfano es uno de los jugadores jóvenes de Millos, pero conoce bien Buenos Aires, pues se probó en Racing de Argentina y en Argentinos Juniors.

“Conozco a dónde vamos a ir y esa experiencia me sirve. Estuvo un tiempo probándome y me es familiar la ciudad, el ambiente”, declaró Huérfano.



Independiente es el club que más veces ha ganado este torneo: en siete ocasiones, pero en su primera salida cayó 1-0 con el Lara de Venezuela, por lo que llega a este juego contra el elenco colombiano predispuesto.



“Este compromiso será diferente, ya que ellos (Millos) van a estar esperando nuestras pérdidas”, dijo el DT argentino Ariel Holan.

Alineaciones probables:

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal o Fernano Amorebieta, Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez, Nicolás Domingo; Martín Benítez, Maximiliano Meza, Leandro Fernández y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.



Millonarios: Wuilker Fariñez; Felipe Banguero, Anier Figueria, Andrés Cadavid, Jair Palacios; Matías de los Santos, David Silva, Jhon Duque; Christian Huérfano, Eliser Quiñones y Ayron del Valle. DT: Hugo Gottardi.



DEPORTES