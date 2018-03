Francia vs. Colombia: no es el Mundial, pero como si lo fuera

La jornada de amistosos de viernes, previa a Rusia 2018, parece el comienzo del Mundial. Hay duelos sensacionales, como Alemania vs. España (los dos últimos campeones mundiales, nada menos), Rusia vs. Brasil (los países sedes de los dos últimos mundiales), Holanda vs. Inglaterra, Argentina vs. Italia... Y en medio de esa programación, Colombia, que se ha ganado el respeto del fútbol mundial por lo hecho en Brasil 2014, tiene hoy el que puede ser el reto más importante de los últimos tiempos, frente a Francia, uno de los candidatos al título.

Tiene tanta cara de Mundial este partido que se jugará en un estadio que ya recibió una final de la Copa del Mundo, el de Saint-Denis, y ya no hay una boleta para ese encuentro: 80.000 espectadores estarán listos para apoyar a sus selecciones. La mayoría son franceses, eso se sobreentiende.



El respeto se siente cada vez que un integrante de la Selección de Francia se para frente a un micrófono. Si no, que lo diga el técnico Didier Deschamps, que tiene analizado a su rival. “Su espina dorsal está formada por Ospina, Sánchez, James Rodríguez, Falcao y Cuadrado, que ahora está lesionado. Es un equipo con mucha agresividad en el aspecto defensivo, con un toque técnico y potencial ofensivo importante”, explicó Deschamps. “Se ha clasificado cuarta en la zona de América del Sur que tiene un nivel muy elevado y se apoya en un equipo muy experimentado”, agregó.



La base de la Selección está en Europa. Y varios pasaron por Francia: Ospina, Carlos Sánchez, Aguilar, James, sin contar que Falcao juega en la liga de ese país. Esa experiencia ayuda. Los colombianos se codean con los principales jugadores del mundo en sus clubes e incluso se hacen retos, como el de Yerry Mina con Samuel Umtiti, el francés con el que comparte camerino en el Barça.



“Eso es una batalla. Me dijeron que era imposible que la Selección Colombia gane en Europa”, dijo Mina a su llegada a la concentración de Colombia, entre risas.

Los jugadores tienen la cabeza en este partido, por supuesto. Pero saben que cualquier cosa que hagan, buena o mala, puede repercutir a la hora de que el técnico José Pékerman arme el listado de 23 jugadores para Rusia 2018.



“Francia tiene un altísimo nivel, con jugadores muy rápidos, muy buenos en el contragolpe y con una gran capacidad técnica”, dijo el capitán de la Selección, Radamel Falcao García. “Hay que estar tranquilos. Hay ilusión de todos los compañeros que ya fueron y quieren repetir, y los nuevos, o que no pudimos estar en Brasil, con una gran expectativa. He aprendido que todo llega en su momento y que Dios tiene el control de los tiempos”, agregó el ‘Tigre’, que se ilusiona con su primer Mundial de mayores.



Para ambos equipos, este partido es un ensayo general del Mundial. Francia lo ve a manera de termómetro, comparando a Colombia con Perú, que será uno de sus rivales en la fase de grupos en Rusia.



“Los equipos suramericanos tienen mucha agresividad en el aspecto defensivo y muy buenos delanteros. Para nosotros está bien jugar contra ellos porque tendremos un equipo suramericano en nuestro grupo”, dijo Deschamps.



Y Colombia quiere saber, realmente, para qué está. “(Francia) es una gran selección, con jugadores fuertes y desequilibrantes, pero tenemos que hacer nuestro juego y arriesgar, porque estas selecciones de gran nivel nos van a decir para qué estamos”, declaró el zaguero Cristian Zapata. Es el reto más importante del equipo antes del Mundial.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc