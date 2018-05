Santa Fe no puede perder por más de un gol para ir a la Suramericana

Independiente Santa Fe cerrará este miércoles su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, visitando a Emelec de Ecuador, a las 7:45 de la noche, con el único objetivo de sacar un buen resultado para seguir en competencia continental el próximo semestre. El cardenal llega a este partido en la tercera posición del grupo 4, así que tiene que defender su plaza a la Copa Suramericana y tener un consuelo para el pálido semestre que tuvo.El elenco bogotano sabe que ganando, empatando o hasta perdiendo por la mínima diferencia, se asegurará el tercer puesto; una derrota por dos o más goles, el león perderá su participación en la Suramericana.

En el albirrojo no hay tiempo para reproches dentro del plantel. Trataron de dar lo mejor de cada uno, pero pagaron cara la mala gestión administrativa del primer semestre, en la que no se reforzó debidamente al equipo, no hubo ambición para pelear en un grupo complicado, con equipos de mucha tradición en el continente, y en el que esta nómina de jugadores sacó valiosos empates visitando a Flamengo y River Plate, equipos ya clasificados a la siguiente fase.



"Nosotros vamos con la intención de ganar en Guayaquil, para despedir el semestre de buena manera; hemos sentido mejoría en el remate de la temporada y lamentamos que nos haya cogido tan tarde. Lo importante ahora es clasificarnos a Suramericana para tener otra motivación en la segunda parte del año", indicó Leyvin Balanta, quien volvió a jugar después de superar problemas médicos casi todo el semestre.



La salida de Gregorio Pérez y la llegada de Agustín Julio y Gerardo Bedoya le dieron un respiro al cardenal. "Este grupo siempre ha mostrado voluntad, ganas de crecer y superar las adversidades. Estoy seguro que, siendo inteligentes, podemos traernos de Ecuador un buen resultado", aseguró Gerardo Bedoya, quien hace parte del cuerpo técnico encargado.



Santa Fe no tendrá mayores novedades en su once inicial, golpeado desde hace unas semanas por las lesiones de Javier López y Nicolás Gil.



Alineación probable



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, José David Moya, William Tesillo, Leyvin Balanta; Juan Daniel Roa, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza, John Pajoy; Anderson Plata y Wilson Morelo.





FUTBOLRED