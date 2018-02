Este miércoles, el mundo se paraliza con el Real Madrid vs. PSG

El Real Madrid, vigente doble campeón europeo, recibe el miércoles al París Saint-Germain en la ida de los octavos de la Champions, un duelo que será el centro del planeta fútbol en el que el brasileño Neymar desafía al cinco veces Balón de Oro Cristiano Ronaldo. Y sin duda el encuentro será el centro del planeta fútbol porque en el césped del Santiago Bernabéu se verá toda una concentración de estrellas: desde Cristiano Ronaldo a Neymar pasando por Sergio Ramos o Kylian Mbappé y Edinson Cavani.

A ello se une lo que se juegan ambos conjuntos, con un PSG que quiere olvidar su dramática eliminación del pasado año en el torneo continental ante el Barcelona, y un Real Madrid en horas bajas en las competiciones nacionales, que se aferra a la 'Champions' como última bala para salvar la temporada.



"Nosotros no tenemos ninguna presión, nosotros vivimos para estos partidos y queremos jugar estos partidos", afirmó este martes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Eliminado de la Copa del Rey y prácticamente descartado para la Liga española, a 17 puntos del líder, el Barcelona, el Real Madrid solo tiene opciones en su competición favorita, la que ha ganado tres ocasiones de las últimas cuatro.

Apuesta por la 'BBC'

Los blancos podrán contar en principio con todas sus estrellas, excepto el sancionado defensa Dani Carvajal. Zidane debería optar por la 'BBC' (Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale) delante para tratar de perforar la portería del equipo francés. "No es importante el dibujo. Lo importante es lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer en el campo. Si jugamos bien, con el equipo que tenemos, hay muchas posibilidades", dijo Zidane.



El astro luso comanda la tabla de goleadores en el campeonato continental con 9 tantos, tres más que dos de los rivales tendrá enfrente el miércoles, Neymar y Cavani. Si Ronaldo es la esperanza goleadora ante el equipo francés, Nacho, en ausencia de Carvajal, se proyecta como el hombre encargado de frenar a Neymar.



El brasileño y "su magia" centrarán la atención en su vuelta al Bernabéu desde que dejó el Barcelona para fichar por el PSG reventando el mercado (222 millones de euros). Neymar, al que, sin duda, acompañarán Cavani y la joven perla francesa Kylian Mbappé tratará de convertir en triste recuerdo la eliminación de la pasada temporada, cuando tras ganar 4-0 en París, el PSG cayó 6-1 en el Camp Nou ante el Barcelona.

¿Lass Diarra titular?

"La preparación comenzó en ese partido (el 6-1 de la vuelta de octavos en Barcelona) y eso nos da una experiencia suplementaria, de la que queremos extraer lo positivo", declaró el técnico español del PSG Unai Emery. Frente a la irregularidad del Real Madrid esta temporada, el PSG apenas ha fallado tanto en las competiciones francesas como en la 'Champions', con solo dos derrotas y dos empates en total.



Pese a todo, Emery no se confía y recuerda "vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid, que ha ganado tres 'Champions' de las últimas cuatro". La gran duda de Emery en su once es el jugador que ocupará el puesto de mediocentro defensivo. Con la baja de Thiago Motta, postulan a la posición el exjugador del Real Madrid Lass Diarra, incorporado en enero o el joven argentino Giovani Lo Celso, ya que el técnico vasco descartó la opció de Adrien Rabiot.



"Las dos opciones para jugar de centinela, Lassana Diarra y Giovani Lo Celso, están listos", dijo Emery, que se negó a revelar cuál de los dos será titular. El técnico vasco tal vez recuerde como el Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa en 1998 en otro año nefasto para él en el campeonato nacional.



Y el entonces entrenador blanco, ahora en el Bayern de Múnich, Jupp Heynckes recordaba hace poco: "no debes descartar al Real Madrid en la Champions. Tienen más experiencia que el PSG. íMucho más!".

Posibles alineaciones:

Real Madrid (ESP): Keylor Navas - Nacho, Varane, Ramos (cap.), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. DT: Zinédine Zidane (FRA).



París SG (FRA): Areola - Dani Alves, Thiago Silva (cap.), Marquinhos, Yuri Berchiche - Verratti, Diarra (o Lo Celso), Rabiot - Mbappé, Cavani, Neymar. DT: Unai Emery (ESP).



Árbitro: Gianluca Rocchi (ITA)



AFP