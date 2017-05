Santa Fe, en busca de su goleador en la Copa Libertadores

Luego de la dura derrota sufrida en la Liga contra Tolima (3-1), Independiente Santa Fe deberá pasar rápido la página y concentrarse en el duelo decisivo de este jueves en la Copa Libertadores contra Santos de Brasil (7:30 p. m., Fox Sports 2).

Al inicio del campeonato se le elogió a Santa Fe su seguridad defensiva, obtuvo varios juegos invictos e, incluso, su arquero Leandro Castellanos hizo historia al acumular más de mil minutos sin recibir gol en el arco cardenal.



Aunque la crítica en ese entonces era que defendía muy bien pero no hacía goles, ahora el problema es que ni lo uno ni lo otro. El ataque de Santa Fe sigue sin aparecer, no tiene un hombre gol y su volumen ofensivo es muy pobre.



En la Liga, Santa Fe ha jugado 16 partidos, en los cuales tiene solo 14 goles a favor, un promedio de 0,88 goles por juego y, además, en cinco encuentros no ha marcado.

Y, en la Copa Libertadores, no cambia. En los tres duelos que ha disputado el equipo bogotano, solo ha anotado tres goles, y todos se los hizo a un mismo rival, el Sporting Cristal de Perú.



Por ahora, los goleadores del equipo son Jonatan Gómez, Baldomero Perlaza y Johan Arango, quienes han anotado solo dos goles cada uno. Ninguno de los tres nombrados son delanteros netos; los cuatro que cumplen esa función, José Valencia, Denis Stracqualursi, Damir Céter y Anderson Plata solo han anotado un gol por cabeza.



Y, precisamente en estos últimos cuatro jugadores, se hace evidente otro problema. Ninguno de ellos se ha hecho dueño del área, no son decisivos a la hora de marcar goles, pues fallan las pocas oportunidades que genera el equipo.



Sin duda, para seguir en la Copa Libertadores, Santa Fe deberá mejorar en este punto de manera urgente.



El cuadro dirigido por Gustavo Costas es segundo del grupo con cuatro puntos, uno menos que el líder Santos y los mismos del tercero, The Strongest de Bolivia. Una victoria lo dejará líder del grupo, a la espera de dos juegos para terminar la fase de grupos.



“La Copa se juega de manera diferente: con mucha frialdad en cada partido, sabiendo que de visitante hay que rescatar puntos para hacer la diferencia. Así que tenemos que estar muy concentrados en Brasil y tratar de cortar los circuitos del rival”, expresó el DT Costas antes del viaje de Bogotá a São Paulo.



Una de las bajas sensibles que tendrá Santa Fe para el juego de hoy es la de Yeison Gordillo, quien se perderá el partido por acumulación de tarjetas amarillas. El posible reemplazo en la posición será el volante Sebastián Salazar quien dice estar preparado para el reto.



“Estoy listo, ya sumé minutos y ojalá pueda jugar. Debemos tener mucha intensidad porque no podemos dejar que Santos proponga y mande en el campo. Hay que contrarrestar en cada línea, ser agresivos y profundizar en ataque para llevarnos la victoria”, apuntó Salazar.

Alineaciones probables

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira.

DT: Dorival Junior.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, Héctor Urrego, José Moya, Dairon Mosquera, Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta; Jonathan Gómez; Johan Arango, Denis Stracqualursi.

DT: Gustavo Costas.



Estadio: Pacaembú

Hora: 7:30 p. m.

TV: Fox Sports 2



DEPORTES