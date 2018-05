Santa Fe se juega el semestre contra River Plate

Para Santa Fe, el semestre aún no está perdido. La eliminación en la Liga local, en la que no pudo acceder a los cuartos de final, fue un duro golpe para el equipo, pero aún tiene una tabla de salvación, y es la Copa Libertadores, en la que este jueves debe derrotar a River Plate, de Argentina (7:30 p. m.), para seguir soñando con la clasificación.

El panorama no es sencillo. Santa Fe arrastra la dificultad del cambio de entrenador, teniendo que ser Agustín Julio el que guíe al equipo en esta importante etapa. Además, en la Copa Libertadores los cardenales tienen 4 puntos, producto de 4 empates. No les ha rendido, pero se han mantenido con vida. Les quedan dos partidos: el de este este jueves y, luego, visitar al Emelec, de Ecuador.



“Nos estamos jugado la clasificación y tenemos que conseguir los tres puntos. Esperemos hacer un buen partido. Tenemos que imponer condiciones”, dijo el volante Juan Daniel Roa.



Además de ese panorama difícil para clasificar, porque Flamengo tiene 6 puntos y enfrentará a mediados de mes a Emelec, Santa Fe tiene bajas para este duelo, como las de los defensores Javier López y Nicolás Gil, por lesiones, y la de Yeison Gordillo, por amarillas.



Pese a sus bajas significativas, Santa Fe tiene en perfecto estado a su carta más preciada: Morelo. El artillero, que estará acompañado en ataque por los movedizos Anderson Plata y John Pajoy, ya fijó la mira: acabar con el invicto de River, que no ha perdido en la Libertadores y no cae en el rentado local desde principios de marzo.



"La Copa Libertadores se juega así, de mucha garra, de mucha presión, de correr y este equipo tiene eso", advirtió el delantero. Pero pese a sus goles de presentación, al frente tendrá a un hueso duro de roer. El arquero Franco Armani, que de a pocos se convierte en ídolo de la banda cruzada, regresa por primera vez a Colombia tras sus siete años en Atlético Nacional. El portero de 31 años supera los 500 minutos sin recibir gol en el campeonato nacional. Armani contará con el respaldo de una nómina que solo presentará dos bajas por lesión, y de dos hombres que no son indiscutibles: Marcelo Larrondo y Nicolás De La Cruz.

El "Muñeco" alinearía a los mismos que vencieron a Boca Juniors y permitieron que River alzara la supercopa argentina en febrero. Desde entonces, los millonarios no conocen la derrota. Será un rival de mucho peso, de mucho prestigio. River, que tiene 8 puntos, llegó a Bogotá con sus figuras, encabezadas por Armani y los colombianos Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré. River necesita apenas un empate para clasificar, pero vienen a Bogotá por el triunfo: “Un rival complicado en la altura, lo conocemos bien. Lo hemos enfrentado en pretemporada y en el Monumental. Defienden bien, esperan y salen de contra. Vamos a estar atentos a eso”, dijo Armani.



Alineaciones probables:



Independiente Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Mario Arboleda, William Tesillo, José Moya, Leyvin Balanta; Baldomero Perlaza, Juan Daniel Roa, John Pajoy, Armando Vargas; Wilson Morelo y Anderson Plata. DT: Agustín Julio.



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi, Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez; Lucas Pratto y Rodrigo Mora. DT: Marcelo Gallardo.



Hora: 7:30 p. m.



DEPORTES CON AFP​