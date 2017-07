Santa Fe, sin excusa contra Fuerza Amarilla en la Suramericana

No hay excusa. Avanzar a octavos de final en la Copa Suramericana no debe ser un anhelo o una posibilidad: debe ser una realidad para Santa Fe, que aunque tiene varias ausencias, tiene mucho a favor para clasificar porque es local, porque empató de visitante en la ida (1-1); porque enfrenta a Fuerza Amarilla, un rival que no es superior, y porque se ha mostrado sólido, con 12 puntos de 12 posibles en el arranque de la Liga.

No se trata de confiarse y de mirar por encima del hombro al equipo ecuatoriano, que está estrenando como DT a Reinaldo ‘Mostaza’ Merlo; es, más bien, de tener confianza –que es diferente a confiarse– en lo que ha mostrado Santa Fe en este arranque del segundo semestre: en sus fortalezas y en sus obligaciones como equipo que tiene más experiencia internacional que su rival y que ya ganó esta copa en el 2015. Debe jugar con esa mentalidad.



El DT Gregorio Pérez ha imprimido un estilo ganador, que le está dando resultados con solidez defensiva y sin resignar el ataque. Pérez sabe que, aunque lleve cuatro triunfos en línea, el de hoy es un reto diferente y quizá mayor, porque se juega la permanencia en el torneo internacional.



“Es una instancia decisiva. Tenemos una pequeña ventaja con el gol de visitante, pero no podemos pensar en eso porque nos pueden sorprender. El fútbol es hoy muy parejo, y, más allá de los resultados de los equipos en sus respectivas ligas, no tiene nada que ver eso a nivel internacional porque ahí se da una motivación extra, y el futbolista se entrega con todo”, dijo el DT Pérez, quien con sus palabras mesuradas intenta llama a la prudencia.



Santa Fe ha demostrado ser un equipo mucho más equilibrado que el del pasado reciente, y prueba de ello es que en seis partidos disputados (cuatro de liga, uno de Copa Colombia y uno de Copa Suramericana) solo ha recibido un gol, que le anotó justamente el rival de este martes, en el juego de ida, en el peor partido de los rojos en el semestre. Hacerles un gol a los cardenales es tarea titánica: no pudieron ni Nacional ni Millonarios, entre otros, porque se defiende bien. Pero también sabe atacar.

Gregorio Pérez, DT de Santa Fe. Foto: AFP

“Estoy convencido de que hemos tenido un buen arranque, con dificultades y falencias, como todos, pero los resultados indican que algo bueno venimos haciendo (...). “Los errores se van corrigiendo mejor cuando se gana. Y solo hemos recibido un gol en seis partidos. Ahora hay que pensar en un partido muy difícil en la Suramericana”, comentó el DT Pérez antes de este duelo.

Sin delanteros

Santa Fe ha ido resolviendo el gran pecado que tenía recientemente: la falta de un goleador. Su falta de gol le pasó factura en los torneos que disputó el semestre pasado (Liga y Libertadores). Ahora solucionó ese detalle con el retorno de Wilson Morelo, quien lleva tres goles en tres partidos. Sin embargo, Morelo no jugará esta noche, pues no está inscrito por Santa Fe en Copa Suramericana –porque jugó en esta misma edición con Everton de Chile, ni tampoco estará Víctor Giraldo, que la jugó con el Tolima–. Pero además, tendrá más ausencias en el ataque, pues ayer se lesionó Stracqualursi, y para colmo, Plata y Pajoy no fueron inscritos.

Wilson Morelo, delantero de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora /ETCE

Así las cosas, sin delanteros, pues además Damir Ceter será operado de un problema de meniscos, Santa Fe apuesta por otras fórmulas de ataque, y ese es su gran desafío. Las ausencias son notables.



“La verdad se nos complicó el tema, no solo nos faltan Morelo y Giraldo y se suma lo de Plata y Pajoy, más las lesiones de Stracqualursi y Ceter. Este martes) decidiré la titular con cabeza fría. La escasez de delanteros es mayúscula. Estábamos convencidos de que Plata, Pajoy y Rivera estarían, pero no se puede. Pero más allá de esta preocupación, estamos bien, principalmente en lo mental. Veremos que sucede", le dijo este lunes a EL TIEMPO el DT Pérez.



Como sea, Santa Fe necesita la clasificación, por experiencia y por el momento que vive, y porque avanzar a octavos es un de sus objetivos del semestre.

Alineaciones probables:

Santa Fe: Castellanos; Arboleda, López, Tesillo, Mosquera; Roa, Gordillo, Perlaza, K. Salazar, Valencia y Obregón.



Fuerza Amarilla: Fernández; Corozo, Cifuentes, Alonso, Segura; Valencia, Endara, Zamora, Gracia; Escobar y Laurito.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET