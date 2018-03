Santa Fe confía en los goles de Morelo para enfrentar a Emelec

10 goles en solo seis partidos. Esa es la racha que tiene a Wilson Morelo como protagonista de Santa Fe. El domingo pasado le hizo cuatro a Jaguares, pero venía de anotarle dos a Táchira y cuatro en dos partidos a Santiago Wanderers. Es decir, cuando Morelo anota, siempre hace más de uno. Y en esa racha goleadora es la esperanza del equipo cardenal para arrancar con triunfo la fase de grupos de la Copa Libertadores, hoy contra Emelec, en el estadio El Campín.

Su efectividad goleadora se debe a su buen posicionamiento en el área, a su buena definición. Prueba de ello es que de los 10 goles que lleva este año, cinco fueran con la pierna derecha, dos de zurda, uno de cabeza y dos de penaltis, que patea con la derecha. De esos tantos, solo uno fue desde fuera del área, contra Jaguares. Además, siempre que anota, su equipo gana. Contra Táchira, en Bogotá, no anotó y Santa Fe empató sin goles.



“Son cosas que con palabras no se pueden definir. Vengo acá y todo fluye. La gente me demuestra cariño y yo lo devuelvo con goles, con sacrificio, todo el entorno se me da en Bogotá. Estoy feliz por el momento que estoy viviendo. No es fácil llevar 10 goles en tan pocos pertidos”, dijo Morelo a 'Fox Sports'.

Wilson Morelo, goleador de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora / CEET



Aunque Morelo es el jugador del momento en Santa Fe, la mayoría de sus goles se deben al trabajo que hace el equipo para que él pueda anotar. Su mejor asistidor hasta el momento es Jhon Pajoy, quien le ha puesto tres pases de gol. Ánderson Plata ya le ha anticipado el festejo en dos ocasiones. Esto demuestra que el juego que practica el equipo, por las bandas, con la explosión de estos dos jugadores, beneficia al goleador. Aunque Morelo también se rebusca sus opciones: ha hecho dos goles tras rebotes, uno que dio el portero de Táchira en un penalti que Morelo falló y corrigió, y el gol que le hizo a Wanderers en Bogotá, cuando le quedó una pelota de rebote.

Así, Santa Fe confía en su goleador para superar el primer reto del grupo 4, en la Copa Libertadores.



Alineaciones probables:



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo; Juan David Valencia; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Ánderson Plata, Jhon Pajoy, Wilson Morelo. DT: Gregorio Pérez.



Emelec: Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Jorge Guagua, Marlon Mejía, Ronaldo Johnson; Pedro Quiñónez, Dixon Arroyo, Ayrton Preciado, Hólger Matamoros; Marcos Mondaini y Brayan Angulo. DT: Alfredo Arias.



Árbitro: el venezolano Juan Soto

Estadio El Campín.

Hora: 5:15 p. m.



