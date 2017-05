Real Madrid-Atlético, primera lucha para ir a la final de la Champions

El destino es caprichoso con los equipos de Madrid. Persiste en juntarlos, en enfrentarlos en instancias definitivas de la Liga de Campeones. Es como si ese destino futbolero fraguara un tercer golpe de autoridad del Real, como lo hizo en las finales del 2014 y 2016, o tramara el desquite del batallador Atlético. Se enfrentan este martes en el Santiago Bernabéu, y aunque sea la ida de la semifinal, hay ambiente y rivalidad de final.

Cuando el Real Madrid eliminó en cuartos de final al Bayern Múnich; y el Atlético, al Leicester, quizá presintieron que el camino los pondría frente a frente, otra vez. Y el sorteo no quiso prolongar ese duelo. Los emparejó nuevamente. La ciudad se vuelve a dividir y hay muchos sentimientos en disputa que florecen.



Los jugadores del Real Madrid, la mayoría, ya vivieron las dos finales anteriores en las que tocaron la gloria a costa de su tradicional rival. En el 2014, en Lisboa, y en 2016, en San Siro, por penaltis. Sin embargo, esos son solo antecedentes que adornan el juego, pero que no les aseguran nada.

Real Madrid celebra el título de la Liga de Campeones del año pasado. Foto: Archivo Reuters

“Lo que pasó ya pasó y no puedes beneficiarte de lo que ha pasado, aunque fue positivo para nosotros. Ahora es completamente diferente y ellos van a hacer todo para pasar a la final”, dijo este lunes el técnico Zinedine Zidane, quien tiene la preocupación de sacar su portería sin goles, pues ahora, a diferencia de las dos citas mencionadas, habrá un segundo juego, y será en la casa del Atlético.



El equipo merengue, que fue avasallante contra el Bayern Múnich, con un Cristiano Ronaldo demoledor, sufrió el golpe de perder contra el Barcelona, y en el último partido de Liga ganó con sufrimiento frente al Valencia. Necesita recuperar su nivel, necesita mostrar su categoría.



“No somos favoritos. Es una semifinal y es al cincuenta para cada equipo, como siempre antes de una eliminatoria. Tenemos que dar el máximo para ganar un partido y nada más, sin pensar que hay uno de vuelta”, agregó Zidane.



No se estima que el colombiano James Rodríguez vaya estar en el once inicial. James ya tuvo juego en la Liga y todo apunta a que el reemplazo del lesionado Bale será Isco. Aunque nada está garantizado.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: EFE

El Real Madrid enfrentará a un rival que le incomoda, que le fastidia, que le genera problemas. Así fue en las dos finales recientes de Champions. Es el equipo de Diego Simeone que si de algo sabe, es de batallar.



“Sabemos que el partido de vuelta es en casa y un gol a domicilio puede ser muy útil. Ellos siempre juegan de la misma manera y vamos a intentar llevarlos a nuestro terreno”, dijo el ‘Cholo’, DT del Atlético.



El equipo colchonero debe tener la espinita bien clavada. Sufrió esos dos golpes contra el poderoso rival de blanco, así que seguramente saldrá al Bernabéu con su armadura bien puesta, listo para gestar una revancha que lleva tiempo esperando.

“Todos los partidos con el Madrid son diferentes. Estamos ganando experiencia en esta competición y vamos cada vez más lejos, esperemos que el resultado sea diferente al de la última vez”, dijo el volante y capitán Gabi.

Gabi, capitán de Atlético de Madrid. Foto: EFE

Se conocen bien y el destino quiso enfrentarlos otra vez. Es una semifinal, pero se jugará como si fuera el partido definitivo.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo. DT: Zinedine Zidane.



Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Diego Godín, Lucas Hernández, Filipe Luis; Carrasco (Gaitán), Saúl, Koke, Gabi; Griezmann y Gameiro. DT: Diego Simeone.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET