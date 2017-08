Perú se juega sus últimas cartas para ir al Mundial contra Bolivia

Tras la decisión del TAS a su favor, Perú buscará derrotar a la eliminada selección boliviana en Lima para seguir con vida, por la decimoquinta fecha de la clasificatoria suramericana a Rusia 2018.

los tres puntos para seguir manteniendo vivas sus aspiraciones mundialistas.

Bolivia con 10 puntos se ubica en el penúltimo lugar de la tabla. Los cachorros del 'Tigre' Ricardo Gareca saltarán el jueves al gramado del estadio Monumental con mentalidad ofensiva, comandada por Raúl Ruidíaz quien remplazará al goleador del Flamengo de Brasil, Paolo Guerrero, que no jugará por sanción.



La 'pulga' Ruidíaz estará acompañado por el creativo Christian Cueva, del Sao Paulo de Brasil, André Carrillo, del Watford, Inglaterra y Jefferson Farfán de Lokomotiv de Rusia. ‘Aladino’ Cueva será el cerebro del mediocampo y la 'pulga' Ruidíaz el encargado del ataque a la portería rival, dos pilares de la escuadra inca.



El DT no podrá contar para este partido por suspensión con Guerrero, el lateral Aldo Corzo (Universitario) y el volante Renato Tapia (Feyernoord, Países Bajos). A estos se suman, por lesión el arquero titular Pedro Gallese, del mexicano Tiburones Rojos de Veracruz.



"No tengo el equipo definido, lo voy a confirmar solo cuando estemos en los vestuarios", sostuvo sin embargo en rueda de prensa el técnico del combinado peruano, el argentino Ricardo Gareca.



Farfán, que regresa a la selección luego de 17 meses por falta de continuidad, señaló "tenemos un partido complicado, pero vamos a mentalizarnos para sacar un resultado positivo". Los peruanos no clasifican a un Mundial desde España-1982.

Bolivia fuera de carrera

La selección boliviana dirigida por Mauricio Soria llegará el miércoles a Lima prácticamente eliminada tras la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS).

La Verde tenía las esperanzas de recuperar los puntos perdidos, pero el TAS confirmó que le daba por perdidos los partidos contra Perú y Chile.



"Esto (decisión del TAS) es una injusticia. Vamos a intentar ganar a Perú y quedar tranquilos", dijo a la prensa el delantero Marcelo Martins. "En estos momentos sería importante tener esas unidades para tener una aspiración en esta eliminatoria", agregó el goleador boliviano.



El DT Mauricio Soria con equipo liderado por el volante Alejandro Chumacero buscará salvar el honor de equipo logrando un triunfo en una difícil plaza como es la capital peruana.



Bolivia tendrá una baja para el choque contra los peruanos, será el ariete Juan Carlos Arce, por suspensión debido a la acumulación de tarjetas amarillas.



El seleccionado boliviano, fue sancionada por la Fifa con el retiro de los puntos que obtuvo tras vencer 2-0 a Perú y empatar 0-0 contra Chile en Santiago por considerar que había alineado indebidamente en ambos partidos al defensa Nelson Cabrera, nacido en Paraguay.

Alineaciones probables:

Perú: Carlos Cáceda; Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco, Luis Advíncula; Yhosimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo y Raúl Ruidíaz.

DT: Ricardo Gareca.



Bolivia: Romel Quiñóñez; Gabriel Valverde, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Diego Bejarano, José Sagredo; Diego Wayar, Alejandro Chumacero, Raúl Castro; Pablo Escobar y Marcelo Martins.

DT: Mauricio Soria.



AFP