Medellín, en buena racha, se mide con River Plate en la Libertadores

El líder de la Liga colombiana, el Medellín, que vive un gran momento futbolístico, recibirá este miércoles, en su debut en la Copa Libertadores 2017, al histórico River Plate, de Argentina, que vive la cara opuesta pues no logra convencer a su afición.



El ‘Poderoso’, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, saldrá a la cancha con la confianza de tener un grupo aplicado en todas sus líneas, además de contar con individualidades como el volante Juan Fernando Quintero, quien forma una gran dupla con el veterano Cristian Marrugo.



No obstante el buen momento por el que pasa su equipo, el técnico no se confía: “Estamos hablando de un equipo que seguramente está en el podio de los mejores del continente. Tienen un técnico con un proceso largo (Marcelo Gallardo). Será un lindo juego, y vamos a necesitar de nuestra mejor versión”.



Por su parte, Quintero reconoció que para enfrentarse al River hay que jugar con mucho “carácter y personalidad”. “Vamos a enfrentar ese duelo como todos: con nuestra identidad y nuestro fútbol. Será un partido que pedirá mucho carácter y personalidad, pero Medellín estará bien preparado”, dijo el jugador, que regresó al DIM luego de su paso por varios equipos europeos.



En el torneo local, los números hablan muy bien de la campaña del equipo rojo de Medellín, que de nueve partidos ha ganado siete, empatado uno, y tan solo ha encajado una derrota, con lo que suma 22 puntos.



El River Plate llegó a Medellín con la intención de sacar su casta para llevarse un buen resultado en su visita a Colombia, aunque en la liga argentina no ha contado con la mejor suerte, pues aparece en la octava casilla con 23 puntos, a once del líder Boca Juniors.



River viene de empatar sin goles frente al Unión de Santa Fe, tras el retorno del fútbol a Argentina luego de la crisis institucional que se ha vivido por la huelga de futbolistas.



Gallardo tiene en duda a su goleador, Lucas Alario, por una lesión. Sobre el partido, el portero Augusto Batalla reconoció el buen juego del rival. “Es un equipo muy importante de Colombia. Estamos al tanto, sabemos que ellos vienen con una continuidad que nosotros no tenemos, pero esperamos, con nuestra calidad, esfuerzo y sacrificio, equiparar eso”, afirmó Batalla.



