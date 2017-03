¡Colombia: frente a Bolivia, todos somos la Selección!

Contra Bolivia comienza este jueves, a las 3:30 de la tarde en el estadio metropolitano Roberto Meléndez, el primero de seis módulos del último año del curso ruso que definirá si Colombia clasifica o no al Campeonato Mundial de Fútbol 2018.



Esto es sencillo: son tres módulos en casa e igual número por fuera. La evaluación es clara: para aprobar la carrera de tres años de duración –que se inició en el 2015–, sin depender de nadie, se requiere de un rendimiento en esta temporada del 66,6 por ciento. En otras palabras, se necesitan 12 puntos que, con los 18 acumulados hasta ahora, totalizan 30 y así poder brindar con una copa de vodka.

Es bueno repasar, como se anunció en el comienzo de la carrera en octubre del 2015 y se recordó en marzo del 2016, que hay que tener presente la muñeca matrioska y la plaza Roja de Moscú, el circo y la montaña rusa, la sopa borsch y el río Volga, los hermanos Karamazóv de Dostoyevski y Ana Karenina de Tolstói... Si se le tiene en mente, con seguridad, la motivación será mayor y la meta de clasificar se hará menos difícil.



Cada módulo tiene nombre propio. El primero es Bolivia, que en el papel pareciera el de menos obstáculo. Bolivia está eliminada y ocupa la novena y penúltima casilla, con apenas ocho unidades. Pero pareciera última: tiene la peor defensa, con 31 goles en contra, y el más débil ataque, apenas 10 tantos.



Bolivia nunca ha ganado en Barranquilla. El 22 de marzo del 2013, es decir ayer hizo cuatro años, en el camino a la Copa Mundo de Brasil, en su última visita, se llevó un 5-0 de la ‘Casa de la Selección’.



Sin menospreciar ni irrespetar a Bolivia, Colombia debe asegurar temprano un marcador favorable que le permita pasar este módulo sin afugias, como esos alumnos que en el inicio de un curso acumulan números que dan la tranquilidad.

Carlos Bacca anotó uno de los goles en la victoria 2-3 en la primera vuelta. Foto: Archivo AFP/AIZAR RALDES

Y después, con la seguridad atrás, llenarse de confianza y generar juego ofensivo, aspectos que no ha tenido en los dos primeros años de la carrera y que, por el momento, lo tiene sin título, con un sexto lugar, cuando solo clasifican cuatro y el quinto va a la repesca.



Para ello se requiere del concurso de todos. Del público con su aliento en las gradas y la energía positiva desde cualquier lugar del mundo. Porque este jueves todos somos ustedes, los jugadores, cuyo aporte es lo más importante, en un terreno de juego nuevo que se ha instalado en el estadio local y que parece una mesa de billar.



Y de esos jugadores, en especial, el concurso de aquellos que por estar en España e Italia tienen la cultura rusa más cerca de los que residen en América. Y ellos tienen nombres propios en esa función generadora de juego ofensivo: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

James y Cuadrado, la sociedad que más espera la Selección. Foto: EFE

Si ellos asisten al hombre o a los hombres de ataque, llámese Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Miguel Borja o Duván Zapata, seguramente van a llegar goles. Porque el problema hasta hora en los años de la carrera rusa es la falta de generación de juego ofensivo.



Por eso no se han ganado los dos últimos partidos en casa, contra Uruguay y Chile. Por eso se escaparon puntos importantes por fuera. Ese pasado no se puede olvidar: sirve de punto de referencia del presente con miras a buscar un futuro halagador, ese que permita instalarse, en poco más de un año, en suelo ruso. Esta tarde, ¡todos somos ustedes!



No se dé más vueltas. El módulo uno del último año está servido. La lectura es fácil si se cumple al pie de la letra con el rigor de buen estudiante. Esto, con la mente bien despejada, permitirá llegar, además de los tres puntos ganados, con confianza al módulo dos, en Quito el próximo martes, y despojar de otras tres unidades al competidor directo, Ecuador. Primero, claro está, hay que salir del primero...



Recuerden que en octubre la idea es entender cuando escuchen Dobro pozhalovat! (¡bienvenidos!, en lengua rusa).



Entonces ya se habrá brindado con la copa de vodka...



ESTÉWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla