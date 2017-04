Duro reto para Barcelona en la Liga: enfrenta a un complicado Sevilla

Barcelona recibe este miércoles al Sevilla, uno de los rivales más duros que le queda en el Camp Nou, y contra el que deberá jugar a un gran nivel para obtener una victoria y seguir en la lucha por no perder comba desde la segunda posición al líder, Real Madrid.

El Barça, que recuperará para este partido al sancionado Messi y a un Gerard Piqué que descansó en el choque de Granada, no se fía del Sevilla, al que más que temblarle las piernas por cansancio en los últimos partidos, parece que le ha fallado la puntería. Por lo que respecta a Messi, el argentino regresa contra uno de sus equipos fetiche, al que ha marcado seis goles en las últimas cuatro visitas del Sevilla al Camp Nou.



El equipo catalán sabe que este es el partido que más sufrirá de los que le quedan en el Camp Nou, pues tendrá ante sí una especie de réplica en un equipo que también disfruta con el balón en los pies y que es poderoso en el centro del campo y en ataque, a pesar de la sequía en el último mes.



Luis Enrique no podrá contar con el lesionado Rafinha Alcántara, una pieza fundamental en el esquema de los azulgrana desde que el 3-4-3 tomó cuerpo. En la ausencia del brasileño por lesión en Granada, al cuarto de hora, Paco Alcácer volvió a aprovechar su momento para marcar otra vez.



La ausencia del capitán Andrés Iniesta en la mayoría de partidos del último mes no se espera que se repita para el choque contra el Sevilla, ya que todo apunta a que el manchego, si está en forma, no se perderá ninguno de los partidos importantes, como el de mañana en el Camp Nou.



Sevilla por su parte, llega en su peor momento de la temporada, pero con el reto de recobrar su identidad después de sumar sólo tres de los últimos doce puntos y haber pasado de intentar pelearle la Liga a Real Madrid y Barcelona a perder la tercera plaza en favor del Atlético de Madrid.



El conjunto andaluz es consciente de que visita una plaza dificilísima y a un Barça que sigue al acecho del líder y que no puede fallar, pero también de que no le queda otra que buscar la reacción, recuperar su mejor versión y reencontrarse con la pegada exhibida en otros momentos del curso -ha marcado un solo gol en sus tres últimos encuentros- para intentar dar la campanada en el feudo azulgrana.



Éste no le ha sido nada propicio (sólo 6 triunfos en 72 partidos de Liga), pues sólo puntuó tres veces en este siglo (0-0 en 2011, 1-1 en 2003 y 0-3 en 2002), aunque el equipo andaluz quiere volver a mostrarse pujante y plantarle cara al Barcelona con un buen partido para lograr un resultado positivo que le saque de la depresión.



Siguen de baja el argentino Mercado y el galo Rami, que volvieron lesionados de sus selecciones, pero Sampaoli recupera al lateral Escudero, que, tras cumplir su sanción, volvería a la zaga junto al brasileño Mariano, al argentino Nico Pareja y al francés Lenglet.



El técnico argentino quizás refuerce su medio campo con Iborra y Sarabia junto a los galos N'Zonzi y Nasri, éste en un pésimo momento, y confíe el juego ofensivo a Vitolo y Ben Yedder o Jovetic.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.



Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Nico Pareja, Lenglet, Escudero; Sarabia, N'Zonzi, Iborra, Nasri, Vitolo; y Ben Yedder o Jovetic. Árbitro: Carlos Clos Gómez (Comité Aragonés).



Estadio: Camp Nou.



EFE