Santa Fe, con la deuda del gol, recibe a Sporting Cristal

La falta de gol se ha vuelto un asunto recurrente en Santa Fe. Por más que el equipo genere opciones, en medio de su juego defensivo, no tiene quién anote. Por eso perdió en su debut en la Copa Libertadores 2017 contra The Strongest, la semana pasada. Este jueves, frente a Sporting Cristal del Perú, en su segundo juego del grupo 2, debe sacudirse. Necesita encontrar de manera urgente los goles y ganar.

Durante esta semana, previa a este duelo, en Santa Fe rondó la misma preocupación que ha tenido a lo largo de esta temporada: ¿quién va a hacer los goles? El equipo no tiene un goleador consolidado y los delanteros a los que les apuesta se han ido lesionando: Damir Céter, Adolfo ‘el Trencito’ Valencia y Denis Stracqualursi. Y los que más están jugando, Ánderson Plata, Humberto Osorio Botello o Daniel Buitrago no definen. Incluso el juego de pelota quieta, un arma habitual del equipo cardenal, tampoco ha dado resultados en los últimos partidos.



“Estamos creando, generando situaciones de gol. Falta serenarnos ahí y falta que vuelvan Ceter, Valencia y Stracqa, que no han podido estar en los últimos partidos”, dijo Costas al ser consultado por esa falencia ofensiva que ha tenido el equipo cardenal.



Por eso el equipo tiene gran esperanza en que puede reaparecer el argentino Stracqualursi, quien iba a estar entre los concentrados, según afirmó el DT Gustavo Costas el pasado martes, pero no garantizó que fuera titular.



Stracqualursi, que primero fue expulsado en la Liga local y luego se lesionó, está que se juega. Costas iba a evaluar su condición física con el cuerpo médico para decidir.

“Apurarse en este momento es lo peor. Me he sentido bien, pero hay que esperar la evolución y lo que decida el DT. Obviamente que al ciento por ciento no estoy, pero si me toca jugar, lo haré de la mejor manera”, dijo el atacante.



Ganar o ganar

Santa Fe lleva tres partidos sin hacer gol, contra Patriotas (0-0) y Cali (0-0) en la Liga local, y The Strongest (2-0), en la Copa Libertadores. En ese partido disputado en La Paz (Bolivia) cayó porque no definió las opciones que creó. En dos llegadas el equipo local se quedó con la victoria. Por eso Santa Fe está obligado a ganar.



“Necesitamos ganar. Sabemos que tenemos que hacerlo en casa. Ganar los tres partidos de locales es importantísimo. Este es un partido difícil, el grupo es duro. Pero toca sumar de a tres”, dijo el DT Costas.



Y es que Costas no solo tiene el problema para encontrar el gol y ganar, sino que debe sortear a un rival peruano que lo puede complicar. Sporting Cristal es uno de los tradicionales de su país, y aunque viene de empatar en casa contra el Santos, es peligroso.



“El rival tiene buenos jugadores, de buen pie. Trata de jugar siempre al fútbol y ser ofensivo. Es un club muy serio y que siempre quiere ser protagonista”, analizó Costas.

El partido de este jueves en el estadio El Campín es de mucha importancia para Santa Fe. Si gana endereza el camino, pero para eso, necesita goles...



