Santa Fe arranca un nuevo sueño en la Copa Libertadores

09 de marzo 2017 , 07:54 a.m.

En Santa Fe hay un objetivo pendiente, un codiciado trofeo que le falta por lograr: la Copa Libertadores. Lleva cuatro años seguidos intentándolo. La ha mirado de cerca, cuando fue semifinalista, y también de lejos, al ser eliminado en la fase de grupos. Su nueva ilusión empieza a gestarse en Bolivia, contra The Strongest. Será un camino largo y, otra vez, difícil.

El equipo rojo ya no participa en este torneo por participar. Los éxitos que ha tenido desde el 2012, ganando tres estrellas y una Copa Suramericana, le dan argumentos para sentirse protagonista. Su tarea, instalado en el grupo 2, es ratificar ese prestigio que ha ido ganando a pulso. Quiere empezar con el pie derecho, un pie firme, ganador.

“Tenemos que hacer un partido inteligente, estar sólidos de mitad de cancha hacia atrás. Vamos despacio, tranquilos. Queremos un buen resultado allí”, dijo antes del viaje el técnico Gustavo Costas.



En el 2013, Santa Fe estuvo muy cerca de la final de la Copa. Con su lucha y garra llegó hasta la etapa semifinal. Lo eliminó Olimpia de Paraguay. Pero así mismo se ha desinflado muy rápido. En el 2014 y el 2016 no pasó de la fase de grupos.



Por eso en esta Copa no se quiere confiar. Busca ir paso a paso y arrancar con precaución contra un oponente que llegó al grupo 2 desde la segunda fase, tras eliminar a Wanderers, de Uruguay, y a Unión Española, de Chile.

“Este es un rival difícil, que en su casa sale a hacer lo suyo. Nosotros trataremos de estar bien parados”, aseguró el defensor Héctor Urrego, consciente de que de visitantes hay que ser precavidos.



Una de las dificultades que podría tener Santa Fe en el estreno internacional es el ataque, porque presenta varias ausencias. Los cardenales se desplazaron a Bolivia sin Adolfo el ‘Trencito’ Valencia, ni el argentino Denis Straqualursi, ni Humberto Osorio. La responsabilidad del gol recaerá en hombres como Plata o, como siempre, en la fortaleza con la pelota quieta.

De altura a más altura



El equipo bogotano se desplazó desde el martes a Bolivia, con 19 luchadores. En La Paz desafiará los 3.640 metros de altura. Aunque los hombres de Santa Fe viven, entrenan y juegan en la altura de Bogotá (2.600 metros), el cuerpo médico tomó medidas para contrarrestar cualquier efecto.



“Hemos gestionado un suplemento de oxígeno en caso de que los jugadores lo necesiten. Además, desde su arribo a La Paz (ayer), los futbolistas serán valorados y habrá controles de oximetría, que ayudan a controlar y determinar la saturación de oxígeno en la sangre de cada jugador”, le dijo a Futbolred el médico cardenal, Rafael Montaña.

Será una prueba exigente para Santa Fe, que ahora sí empezará a competir a otro ritmo, en Liga y en la Copa Libertadores, que es su gran apuesta del semestre... una vez más.

Alineaciones probables:

The Strongest: Vaca; Bejarano, Maldonado, Marteli, Checa; Chumacero, Veizaga, Castro, Wayar; Escobar y Alonso.DT: César Farías.



Santa Fe: Castellano; Moya, Tesillo, Urrego; Roa, Gordillo, Salazar, Balanta, Gómez; Plata y Arango. DT: Gustavo Costas.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitte:r@PabloRomeroET