Nacional, a sellar su pase a octavos de la Copa Libertadores 

El líder y favorito está incómodo. Atlético Nacional cedió terreno y ahora se jugará este jueves en Medellín, ante el hambriento y vivo Colo Colo, el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El juego de cierre del Grupo 2 del torneo regional entre colombianos y chilenos se disputará a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Aunque Atlético Nacional comanda el grupo con nueve puntos, en caso de perder y que Delfín (tercero con siete unidades) venza a Bolívar en La Paz, se quedaría por fuera, pues chilenos y ecuatorianos le quitarían la plaza. Pero los chilenos -segundos con siete unidades- viven una situación similar. Si pierden y hay un ganador en Bolivia, adiós a la Copa. Bolívar es último con cinco puntos. El empate clasifica a colombianos y chilenos desde que los ecuatorianos no triunfen o los bolivianos no lo hagan por goleada.



El Atlético Nacional de Jorge Almirón no pierde en casa desde el 7 de febrero. Fue 2-1 ante Millonarios en la disputa de la Superliga colombiana, que levantaron los 'embajadores'. Desde entonces, el cuadro de Medellín ha ganado los doce partidos que ha disputado en el Atanasio Girardot entre liga y Libertadores. "De local llevamos mucho tiempo de invictos y sin recibir gol. Nosotros en casa somos muy fuertes", dijo el mediocampista Jorman Campuzano. La fortaleza en su territorio le será útil para clasificar ante un Colo Colo que no ha perdido en sus dos viajes en el torneo regional (un empate y un triunfo).



"Respetamos mucho a Atlético Nacional porque tiene un equipo muy completo, pero cuando comienza el partido las estadísticas quedan afuera", afirmó el volante chileno Jorge 'Mago' Valdivia.



Nacional ha gozado de buena salud en su nómina pese a un semestre ajetreado. A lo largo de la temporada se lesionaron los zagueros Felipe Aguilar y Carlos Cuesta. Y el fin de semana cayó su lateral derecho convertido en central, Daniel Bocanegra, por una molestia muscular. Bocanegra sería reemplazado por el argentino Diego Braghieri. "Vinimos para tratar de hacer historia en el club. Estos son los partidos lindos que todo jugador quiere estar", aseguró el santafesino.



Almirón también podría hacer otra variante en la zaga. Su compatriota Marcelo Delgado ingresaría por Christian Mafla, quien fue titular en la victoria 2-0 ante el Cali que clasificó a los verdolagas a las semifinales del torneo local. "La idea del equipo es no especular nunca. Salimos a ganar en cualquier cancha que nos toque jugar", afirmó Almirón.

La idea del equipo es no especular nunca. Salimos a ganar en cualquier cancha que nos toque jugar

El Colo Colo de Héctor Tapia se juega su futuro en la Libertadores ante el favorito del grupo. Pero los albos respiran con parcial tranquilidad luego de confirmar la presencia del volante Claudio Baeza, su eje en la zona medular. El mediocampista estaba en duda luego de que en el juego en el que los chilenos vencieron 2-0 a Bolívar pareciera que el árbitro lo había amonestado. La amarilla, con la que habría sido suspendido, fue para el defensor Gonzalo Fierro.



El DT también podrá contar con el polifuncional César Pinares, recuperado de un desgarro. Donde sufre Tapia es en la defensa, pues no podrá contar con el zaguero Julio Barroso, quien el sábado tuvo un esguince en el duelo en el que Colo Colo cayó 3-2 con Unión Española en el rentado chileno.



El chileno-argentino estará de baja entre dos y tres semanas. Los cuatro de atrás serían Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde y Felipe Campos. "Nos comprometimos a tratar de conseguirlo (la clasificación) y darle una alegría a la gente", afirmó el veterano Jaime Valdés.



Alineaciones probables:



Atlético Nacional: Fernando Monetti; Helibelton Palacios, Diego Braghieri, Alexis Henríquez, Marcelo Delgado; Macnelly Torres, Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani; Reinaldo Lenis, Dayro Moreno y Vladimir Hernández. DT: Jorge Almirón.



Colo Colo: Agustín Orión; Gonzalo Fierro, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Felipe Campos; Nicolás Maturana, Carlos Carmona, Claudio Baeza; Jorge Valdivia, Jaime Valdés; y Esteban Paredes. DT: Héctor Tapia.



Árbitro: el argentino Néstor Pitana en compañía de sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Belatti.



AFP