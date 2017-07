Medellín, por el todo o nada en la Copa Suramericana

El Independiente Medellín buscará el jueves (7:45 p. m.) revertir en su casa el 3-1 que le ajustó hace un mes el Racing de Argentina en Buenos Aires y así pasar a los octavos de final de la Copa Suramericana 2017.

El equipo que dirige Juan José Peláez aún no se recupera de la salida la semana pasada de su capitán y estandarte, Cristian Marrugo, al Puebla de México. El mediocampista ofensivo, uno de los referentes en la campaña del Apertura colombiano, en la que acabaron segundos en la fase regular, abandonó las toldas rojas y desde entonces en el entorno del DIM se lee la palabra "en construcción", como el mismo DT ha reconocido.



La ausencia de Marrugo, de 32 años, ha repercutido en el flojo desempeño del

Medellín en la Liga, en la que se ubica noveno con 6 de 12 puntos.



A la falta de un fútbol ofensivo y equilibrado, se suma la incertidumbre por la inscripción de jugadores, ya que hoy no podrá contar con varios futbolistas, entre ellos Juan Fernando Quintero.



El DIM anunció en un comunicado que la Conmebol, por reglamento, no le permitió al equipo inscribir nuevos jugadores, por llegar a la Copa Suramericana de la Copa Libertadores. Por lo tanto, hasta la noche del miércoles el club no había definido su grupo completo de concentrados para este juego.

Pese a las ausencias, el 'poderoso' confía en la clasificación a octavos de final.



"Es una parte y también jugar con inteligencia porque si Medellín divide el balón, va a perder. Se le ha insistido mucho a este grupo que tenga paciencia, pero la paciencia hace parte de la inteligencia: manejar la pelota y que el equipo trabaje mucho la creación de los espacios con la pelota a ras de piso y los de arriba pivoteando porque si se desesperan y tiran pelotazos, no nos va a ir bien”, dijo el DT Peláez.

Es una parte y también jugar con inteligencia porque si Medellín divide el balón, va a perder. Se le ha insistido mucho a este grupo que tenga paciencia FACEBOOK

TWITTER

Racing, sin confiarse



Aunque llega a Colombia con una ventaja cómoda, el Racing Club de Diego Cocca no se confía y advierte que dará pelea ante uno de los equipos "más importantes de Colombia". "Pudimos sacar una mínima ventaja pero eso no significa nada, menos en un torneo como la Sudamericana" señaló el mediocampista Diego González, para quien pese a la diferencia de dos goles la serie "está abierta".



Los de Avellaneda aterrizaron el martes en Medellín con un plantel de 20 jugadores para disputar su paso a los octavos. La 'Academia' cuenta con la desventaja de tener poco ritmo de competencia, pues en Argentina aún no se inicia el rentado nacional.



Además están descartados por problemas físicos Lautáro Martínez y Marcelo Meli. "El plan es sacarles otra vez la pelota y no apurarnos. Vamos a tener que esperar los momentos justos para lastimar", apuntó por su parte el volante Matías Zaracho, quien se perfila como titular frente al Poderoso.



La terna paraguaya para el partido la comandará Ulises Mereles, acompañado en las líneas por Juan Zorrilla y Darío Gaona.



Alineaciones probables:



Deportivo Independiente Medellín: David González - Jonathan Lopera, Andrés Mosquera, Juan Saiz, Yulián Gómez - Didier Moreno, Eduard Atuesta, John Hernández, Daniel Cataño - Yairo Moreno y Edinson Toloza. DT: Juan José Peláez.



Racing Club: Juan Musso - Iván Pillud, Juan Gabriel Patiño, Miguel Barbieri, Lucas Orban, Leandro Grimi - Matías Zaracho, Egidio Arévalo Ríos, Diego González - Ricardo Noir y Pablo Cuadra. DT: Diego Cocca.



DEPORTES Y AFP