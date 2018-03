Juventus y Tottenham, cerrada batalla; City, a confirmarse en cuartos

Juventus, finalista de la Liga de Campeones el año pasado, deberá ofrecer su mejor versión para eliminar al Tottenham en Londres, este miércoles en la vuelta de octavos de final, tras haber empatado 2-2 en la ida, mientras que City tiene el camino despejado en su estadio contra Basilea (4-0).

A mediados de febrero en Italia la Juventus pensó que tenía la eliminatoria encarrilada cuando se situó 2-0, pero el Tottenham, con mucha menos experiencia en las alturas europeas, fue capaz de dar la vuelta al marcador y lograr un valioso empate a dos goles.



"El Tottenham ha hecho un gran partido y ha dado la vuelta a las cosas. Después de ir ganando 2-0, nosotros hemos dejado de jugar, pero también ha sido la actuación del Tottenham. Es un equipo muy físico y muy técnico", señaló el entrenador de la Juventus Massimiliano Allegri.



De esta forma la Juventus está obligada a marcar en Wembley y quizás romper una maldición: nunca ha ganado un partido europeo en casa de un club de Londres. El gran peligro local será el internacional inglés Harry Kane.



El goleador de los Spurs marcó en la ida y ya suma siete tantos en Liga de Campeones esta temporada. Después de abandonar White Hart Lane al final de la temporada pasada, el Tottenham se mudó temporalmente a Wembley, donde los inicios no fueron buenos, pero ahora le ha tomado la medida al estadio y tiene una racha de 15 partidos imbatido contando todas las competiciones.



"Estoy muy satisfecho, creo que es una gran racha en casa. Podemos decir que Wembley es nuestra casa y eso es muy importante para el equipo. El año pasado -cuando jugaron algunos partidos- teníamos un sentimiento extraño. Ahora nos sentimos bien y cuando los resultados son possitivos, todo es mucho mejor", señaló el técnico argentino del Tottenham Mauricio Pochettino.



En el otro partido del miércoles no hay suspense. Con la Premier League prácticamente en el bolsillo, el Mánchester City juega en su estadio con una renta de cuatro goles lograda en la ida en Basilea. Sería una sorpresa histórica que el cuadro suizo fuera capaz de poner mínimamente contra las cuerdas a una de las potencias más en forma de la temporada europea.



El City llega tras ganar el 25 de febrero la Copa de la Liga, el primer trofeo del entrenador español Pep Guardiola al frente del club inglés. Tras vencer 1-0 al Chelsea el pasado fin de semana, Guardiola se mostró especialmente satisfecho del rendimiento del argentino Sergio Agüero, que busca su gol 200 con el City y que ha sostenido ofensivamente al grupo durante la baja del brasileño Gabriel Jesus.



"No solo por los goles. No pierde balones, corre hacia atrás y es el primero en trabjar en la presión. Estoy encantado. Hoy no ha marcado, pero lo hará. Ha hecho un gran partido", dijo Guardiola.



AFP