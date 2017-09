Chaves y López se enfrentan a una contrarreloj frenética

La Vuelta a España entra en la recta final, este martes, con una contrarreloj de 40 km. Y mientras el líder Chris Froome saldrá a ponerle su sello a la carrera, el resto de aspirantes al podio, entre ellos los colombianos Miguel Ángel López y Esteban Chaves, tendrán su pelea aparte. Las dos últimas llegadas en alto serán el miércoles y el sábado.

Por lo visto en la segunda semana, López llega con mejores opciones de ser segundo o tercero en la carrera el domingo próximo, más que Chaves, porque al contrario del boyacense, el bogotano tuvo una buena primera semana, pero en la segunda no lo ha confirmado.



López, por su parte, llega mejor ubicado en la general, pues es sexto a 2 min 51 s de Froome, pero a solo 45 s del tercero, el ruso Ilnur Zakarin, y a 1 min 50 s del italiano Vincenzo Nibali, segundo. Wilco Kelderman, cuarto, está a 40 s y a Chaves lo tiene solo a 12 s.



La tarea es clara, ir por el segundo o primer puesto, pues Froome, a no ser que pase algo, seguirá mandando, aumentará su diferencia, pero para López y Chaves la asignatura está pendiente.



El corredor del Astana es el de las cuentas claras. Este martes, en la crono individual se sabrá si está listo para pelear. Es un hombre que tiene buena historia en estos tramos, ya que del 2014 para acá ha participado en 13 jornadas de este tipo, y aunque no ha ganado ninguna, su rendimiento es bueno.



“Va bien contra el reloj, eso lo ha demostrado, así que analizando lo que puede pasar con sus rivales, pues quedará cerca. Es imposible ganarle a Froome, él les sacará tiempo a todos”, señaló el DT boyacense y mentor de López Rafael Acevedo.

‘Supermán’ López se enfrentó a Froome, Zakarin y a Kelderman en la Vuelta a Romandía del 2016 en dos ocasiones. En la contrarreloj de 15 km cedió 1 min 29 s con el ganador, Thibaut Pinot, perdió por un 1 min 11 s con Zakarin, Froome le ganó por 1 min y Kelderman lo venció por 35 s.

El reto de ‘Supermán’

Será la primera vez que López compita en una crono de esta distancia. En el 2015, fue cuarto en el Nacional de esta modalidad, a 1 min 22 s del campeón, Wálter Vargas, y luego de 35,2 km. En la Vuelta a Suiza del 2015, el colombiano cedió 2 min 15 s con el ganador del tramo, Tom Dumoulin, en la crono de 38,4 km. “Su rendimiento en la contrarreloj es similar al de Nairo y se defenderá, dejando todo para la montaña”, precisó Jenaro Leguízamo, director de Jenaro Sport Lab, especialista en la preparación de ciclistas.



El corredor del Astana sabe que su objetivo es el podio, que no puede pelear contra Froome. Con Kelderman estará cerca; Zakarin, en el papel, tiene ventaja sobre él, al igual que Nibali, y alejará a Chaves. Fabio Aru, el líder del Astana, es séptimo en la general a 28 s de López, y con él la pelea no será fácil.



“Se defiende muy bien contra el reloj, no es su fuerte, pero seguro que seguirá en la lucha por el podio”, dijo Carlos Mario Jaramillo, que lo dirigió cuando ganó el Tour de l’Avenir.



Para Chaves es más complicado, pues se sabe que el bogotano no anda contra el reloj, que en este esfuerzo pierde tiempo, y, este martes, no será la excepción. Su rendimiento en la segunda semana se ha venido abajo y deberá salvar cada etapa que queda, llegar con los primeros de la general, por lo que el podio para él no se ve.



