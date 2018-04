Junior y Teo, con Boca entre ceja y ceja en la Copa Libertadores

Teófilo Gutiérrez vuelve a La Bombonera para enfrentar a Boca, al igual que Junior, que en ese mítico estadio ha cosechado un empate (1-1, en 2001) y una derrota (0-4, en 2005). No es un partido más ni para el atacante barranquillero, hincha confeso de River Plate, el eterno rival de los xeneizes, ni para el conjunto rojiblanco, que sabe que del resultado que obtenga este miércoles (7:45 p. m.) dependerá su futuro en la Copa Libertadores, luego de la derrota 0-3, en el debut, en casa, contra Palmeiras.

Por algo a Teófilo lo fueron a buscar los medios argentinos, que querían conocer su impresión sobre este partido y en particular sobre Boca, al cual dijo tener entre ceja y ceja cuando se abrió la posibilidad de que se convirtiera en rival de Junior en la fase de grupos. Y es que el antecedente de su última visita a La Bombonera, como jugador de Rosario Central, lo dejó marcado, no solo por el gol que anotó para el empate 1-1, sino por la celebración (hizo un gesto mostrando la banda cruzada de la camiseta de River), que provocó la ira de Carlos Tévez y compañía y que originó su expulsión junto con la del boquense Ricardo Centurión.



“¿Te suena esta cancha, Teo?”, se preguntó el diario Olé en un titular, afirmando que el delantero de La Chinita seguramente no iba a ser bien recibido por los hinchas de Boca, que no olvidan aquel polémico festejo que para ellos fue una afrenta de un jugador identificado con su más enconado rival.



Teo no ha escondido el significado que tiene para él enfrentar a Boca, y más en La Bombonera, cancha con la que se reencontró el lunes por la noche durante el reconocimiento. Sueña con hacer un gran partido y guiar a Junior hacia la victoria, que es imperiosa tras el mal resultado en el debut. Esta vez la pisará con su equipo amado, con la promesa de besar su escudo si llega a anotar gol.



Aunque marchan bien en sus torneos locales: Boca es líder absoluto y prácticamente con el título Superliga argentina en el bolsillo y Junior es segundo en la colombiana, ambos conjuntos tienen reparos por el fútbol que practican. Sus técnicos, Guillermo Barros Schelotto y Alexis Mendoza, han intentado estabilizar el rendimiento de sus escuadras, pero hasta ahora no lo han conseguido.



Ambos obtuvieron triunfos agónicos en su última presentación en su respectivo torneo doméstico: Junior le ganó 1-0 a Leones con un gol de Yony González a tres minutos del final, y un día después Boca superó 2-1 a Talleres de Córdoba, con un tanto sobre la hora de Pablo Pérez, que se lo gritó con rabia a los plateístas que minutos antes lo habían insultado. Pese a la victoria, los dos equipos volvieron a dejar más dudas que certezas.



En Boca no estará Carlos Tévez, debido a una lesión que ha generado todo tipo de especulaciones (se dice que la sufrió durante un picadito en una cárcel de Córdoba), pero sí fue convocado el colombiano Edwin Cardona, aunque a juzgar por la práctica de este martes es probable que no actúe ya que trabajó aparte de sus compañeros. En dicha práctica, Emmanuel Más reemplazó a Frank Fabra y en el ataque el mellizo Barros Schelotto colocó a Cristian Espinosa y como centrodelantero a Ramón ‘Wanchope’ Ábila, en lugar de Walter Bou. Cabe recordar que Boca no podrá contar con el uruguayo Nahitan Nández, por encontrarse suspendido.



Junior sufrirá las bajas de Germán Gutiérrez (expulsado ante Palmeiras) y Marlon Piedrahita, quien deberá pagar una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. Por Gutiérrez estará Jorge Arias y Piedrahita será reemplazado por David Murillo, quien tendrá la difícil misión de controlar a Cristian Pavón, el jugador más desequilibrante que tiene Boca por la banda izquierda.



“Ojalá se pueda hacer un lindo encuentro, que sea redondo y que el equipo pueda ganar. Jugaremos en una linda cancha, donde hay que jugar con amor y pasión. Siempre es especial enfrentar a Boca y esta será una final para nosotros”, declaró Teo Gutiérrez a la prensa argentina.

Alineaciones probables:

Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Emanuel Reynoso, Wílmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Espinosa, Ramón Ábila, Cristian Pavón. D.T: Guillermo Barros Schelotto



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Jorge Arias; Leonardo Pico, David Murillo, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz. D.T: Alexis Mendoza.



Árbitro: Ulises Mereles (Paraguay)



MANUEL ORTEGA PONCE

Redactor de EL TIEMPO