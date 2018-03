Barcelona vs. Chelsea, duelo cerrado para ir a cuartos de la Champions

Barcelona recibe este miércoles al Chelsea en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, dispuesto a colarse por undécimo año consecutivo en los cuartos de la máxima competición continental.

El equipo azulgrana afrontará el encuentro en el Camp Nou con la pequeña ventaja del 1-1 cosechado en la ida y la fortaleza de un impecable recorrido esta temporada la Liga de Campeones, donde no conoce la derrota.



Las estadísticas señalan que de las once ocasiones en que el Barcelona ha llegado a la vuelta de una eliminatoria oficial con un 1-1 ha terminado pasando nueve, pero el equipo azulgrana prefiere no confiarse.



"Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento. No sé si irán más arriba o más abajo, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido y no fijarnos excesivamente en lo que hagan ellos", dijo este martes el técnico azulgrana, Ernesto Valverde. Para vencer a los hombres de Antonio Conte "no hay una fórmula secreta salvo tener constancia y seguir empujando", añadió Valverde.

A dos de los 100 goles

Para ese empuje, volverá a contar con Luis Suárez y Leo Messi en la delantera. El argentino, que el sábado fue padre por tercera vez, rescató a su equipo en la ida en Stamford Bridge con el gol de la igualada.



Un doblete del argentino le permitiría alcanzar la barrera de los 100 tantos en la Champions. Suárez, en cambio, intentará acabar con la sequía goleadora que le persigue esta temporada en la Champions, donde aún no ha visto puerta.



Ernesto Valverde, en cambio, no podrá contar para este partido con el brasileño Philippe Coutinho, imposibilitado para jugar la Champions con la camiseta azulgrana, por haber jugado partidos de esta competición con el Liverpool antes de su traspaso.



El técnico azulgrana también cuenta con la duda del capitán Andrés Iniesta, lesionado en el muslo, que volvió a entrenar con el equipo el lunes. "Ayer (martes) hizo una gran parte del entrenamiento, vamos a ver como está hoy y en función de su estado decidiremos", explicó este martes.



Apoyado en su solidez en la Liga, el Barcelona recibirá a un Chelsea irregular que contabiliza cuatro derrotas consecutivas fuera de casa, dos de ellas contra Mánchester United y Mánchester City.



"Hay que estar muy concentrados todo el tiempo, saber que vamos a tener momentos de sufrimiento porque no sólo el Chelsea sino cualquier equipo tiene que estar preparado para sufrir contra el Barcelona", dijo Conte este martes.



Convencido de que el Barça buscará el dominio del balón, Conte considero que "debemos ser compactos", dejando entrever que volverá a apostar por una escuadra muy cerrada atrás buscando el contraataque como ya hizo en la ida.

Incomodar a Messi

Chelsea hizo sufrir al Barça entonces, que supo aprovechar el único error defensivo de todo el partido para igualar el encuentro con el primer gol de Messi al equipo inglés. Conte no ha querido dar pistas sobre la escuadra que podría alinear pero, probablemente contará con el brasileño Willian, autor del tanto 'blue' en la ida y que lleva doce goles en sus últimos 18 encuentros.



El brasileño fue el gran peligro de su equipo en Stamford Bridge y seguramente querrá repetir en Camp Nou. "Vamos con ganas", aseguró el centrocampista español del Chelsea, Cesc Fábregas, exjugador azulgrana, en una entrevista a Marca. "El Barça es equilibrio y Messi. Hay que lograr que esté incómodo", aseguró.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho (o Iniesta); Dembélé, Messi y Suárez. DT: Ernesto Valverde



Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Fábregas, Kanté, Alonso; Willian, Morata y Hazard. DT: Antonio Conte (ITA).



AFP