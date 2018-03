América, a recuperar su fútbol y avanzar en la Suramericana

Los dos últimas semanas han sido complicadas para América de Cali, porque perdió dos partidos consecutivos en la Liga colombiana contra Nacional y Millonarios, dos equipos que siempre son rivales directos en la lucha por el título.

El partido de este jueves contra Defensa y Justicia le puede servir para recuperar la confianza que ha venido perdiendo durante los últimos días. El equipo escarlata venía obteniendo resultados importantes, pero sin tener un juego destacado.

La afición del América comenzó a tener dudas sobre la actuación del equipo. Lo importante para este compromiso es que los rojos de Cali llevan una ventaja importante en el marcador de la serie: ganaron 1-0 en territorio argentino.



“Con relación a Defensa y Justicia he visto varios videos, es un equipo que viene en ascenso durante las últimas jornadas. Además, el fin de semana ganó en condición de visitante. Este va a ser un partido difícil y lo debemos de jugar con mucha inteligencia”, manifestó Jorge da Silva, DT del América, con relación al partido de este jueves en el Pascual Guerrero.



En relación al partido, el técnico argentino de Defensa y Justicia Juan Pablo Vojvoda expresó: “Tenemos 90 minutos para jugar inteligentemente. La afición de América no va a permitir que su equipo juegue solo a esperarnos, ellos tendrán que proponer y nosotros trataremos de aprovechar las oportunidades que tengamos”.



América volvió a concentrar dos jugadores que no habían sido tenidos en cuenta el fin de semana durante el compromiso que los escarlatas disputaron en Bogotá contra Millonarios como lo son Darío Botinelli y Carlos Lizarazo. Estos son los jugadores de las características que ha manifestado Jorge da Silva le han estado haciendo falta en los últimos partidos. Son elementos que tienen la pausa que requiere los rojos para dejar tanto vértigo.

Alineaciones probables

América: Carlos Bejarano; Juan Camilo Ángulo, Diego Herner, Danilo Arboleda, Pablo Armero; Elkin Blanco, Jonny Mosquera, Kevin Ramírez, Darío Botinelli; Carmelo Valencia y Cristian Martínez Borja.



Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Dylan Gissi, Alexander Barboza, Lisandro Martínez; Nahuel Molina, Leonel Miranda, Cristian Almeida, Tomás Pochettino; Ciro Rius, Fabián Bordagaray y Nicolás Fernández



JUAN ANTONIO BERNARDI M.

Corresponsal de Futbolred

Cali