La Uefa ‘nunca cederá al chantaje’, afirmó su presidente

05 de abril 2017 , 09:37 a.m.

05 de abril 2017 , 09:37 a.m.

"No habrá liga cerrada" europea que reagrupe a los clubes más importantes del continente, advirtió este miércoles en Helsinki el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, en el 41º Congreso de la instancia, subrayando que "nunca cederá al chantaje" por parte de algunos equipos o campeonatos que impulsen este proyecto.



"A algunos clubes, les digo tranquilamente, serenamente, pero con firmeza y determinación: no habrá liga cerrada. Eso no corresponde con nuestras ideas y nuestros valores. Es así de simple", declaró el máximo responsable del organismo europeo en un discurso.

"Nunca cederemos al chantaje (de algunas ligas) que creen que pueden manipular a las ligas más pequeñas o dictar sus leyes a las federaciones, puesto que se sienten poderosas gracias a los ingresos astronómicos que generan. Simplemente, el dinero no hace la ley y hay una pirámide del fútbol que respetar", prosiguió Ceferin.



"Trabajaremos juntos" para "rectificar lo que deba ser" y "corregir en la medida de lo posible las desigualdades constatadas", aseguró el presidente de la Uefa.



El pasado jueves, los clubes europeos (ECA) acordaron con la Uefa enterrar su proyecto de reforma de las competiciones continentales, poniendo fin la idea de crear una Superliga cerrada. "La reforma nos conviene, estamos contentos de permanecer bajo el paraguas de la Uefa.



En consecuencia, no habrá conversaciones sobre la Superliga", había señalado el presidente de la ECA, Karl-Heinz Rummenigge, tras entrevistarse con representantes de la Uefa.

Reanudar el 'dialogo' con las ligas

La hipótesis de una liga europea cerrada es un tema recurrente desde el inicio de los años 2000, respaldada por clubes importantes como el Bayern Múnich. La reforma de la Liga de Campeones fue adoptada en diciembre de 2016 por el Comité Ejecutivo de la Uefa y entrará en vigor en la temporada 2018-2019.



Una de las novedades será reservar cuatro plazas directas de clasificación para los cuatro campeonatos con mejor índice Uefa.



"Estoy seguro de que el medio de acceder y el formato permanecerán el mismo, puesto que el sueño de participar en la Liga de Campeones debe mantenerse para todo el mundo. Pero, se deben adaptar a ciertos cambios, incluso en el fútbol", declaró Ceferin, al término de la rueda de prensa tras el congreso.

Aleksander Ceferin, presidente de la Uefa. Foto: Reuters

Opuesta desde el principio a esta reforma, la Asociación de las Ligas Europeas de Fútbol (EPFL) mostró su preocupación al respecto, ya que considera que favorecería a los grandes clubes y pondría en peligro la competitividad de otros campeonatos.

LA EPFL anunció el viernes una asamblea general extraordinaria el próximo 6 de junio en Ginebra con las ligas para tratar el asunto, había explicado su presidente, Lars-Christer Olsson.



"Estoy seguro de que colaborando con los clubes, las ligas y la FIFPro podremos hacer grandes cosas, pero con la condición de que estas organizaciones se muestren constructivas, positivas y que defiendan el interés superior del fútbol europeo", agregó Ceferin.



"Los clubes y la FIFPro lo han entendido y trabajaremos juntos muy bien. Espero que (Olsson) lo entienda también", subrayó Ceferin, quien destacó que el diálogo social es una "realidad" en la Uefa.



AFP