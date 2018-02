‘No habrá segunda vez para los colombianos’: presidente de Boca

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, habló de lo sucedido con los futbolistas colombianos Edwin Cardona y Wílmar Barrios, luego de que se les involucrara en un episodio de violencia de género y que terminó, según su abogado, en una denuncia por “lesiones leves” a dos mujeres en un escándalo en Buenos Aires el pasado enero.

"Me reuní con los tres, escuché sus versiones y les dije que iba a esperar lo que dijera la Justicia. Pero también le dije que no había segunda vez”, aseguró Angelici en una entrevista publicada en La Nación, de Argentina.



Además, el ejecutivo fue tajante al aclarar que si los colombianos, más allá de lo que resuelva la justicia sobre su caso, se ven envueltos en otro escándalo, no le temblará la mano para tomar decisiones.



“Más allá de lo que diga la justicia, si volvemos a estar en los medios por algo así, se van. Como pasó con Centurión (Ricardo), con Osvaldo (Daniel)... La mayoría de las decisiones futbolísticas las tomo con Guillermo (Schelotto) y con Gustavo (Schelotto)", añadió.



Cabe recordar que una vez se generó este escándalo, los dos futbolistas y también Frank Fabra, fueron separados de la disciplina del club y se llegó a especular con que podrían ser despedidos de la institución.



Siete días después regresaron a los entrenamientos y hoy en día son parte del equipo titular de Boca Juniors, que juega en la Superliga de Argentina.



