Las cargas físicas, asunto prioritario de Colombia antes del Mundial

Para que la Selección Colombia haga un buen mundial no le basta con tener buenos jugadores y que lleguen en momento futbolístico óptimo; necesita, además, que estén con las cargas físicas adecuadas para que tengan su mejor desempeño. Por eso es que en estos días previos al comienzo del mundial un aspecto determinante en la preparación, que complementa los movimientos tácticos, es el análisis del estado físico y de las cargas de trabajo que tuvieron los jugadores en sus respectivas temporadas.

La carga física es la condición en la que está el futbolista, el acumulado de trabajo que trae. Conocer esa carga, si es alta, media o baja, es una tarea primordial en la selección para determinar si el jugador llega con fatiga o está expuesto a una. Eso se detecta por medio de exámenes biomédicos que le permitirán al cuerpo técnico organizar y distribuir las cargas, para exigir a cada quien lo que requiere.



Para estos exámenes, en la selección utilizan un sistema llamado Reflotron, que analiza en un lapso de tres minutos las pruebas de sangre tomadas al pinchar un dedo del futbolista, para establecer su real estado físico (véase infografía). Además, el control incluye electrocardiogramas, variabilidad cardiaca y pruebas para detectar la fatiga muscular, entre otros aspectos. Todo esto se lo hacen a los jugadores cuando van llegando a la concentración.

“Normalmente las cargas se miden semanalmente. Y se depende mucho de la información que dan los clubes. Y si no, de los controles. Cuando los jugadores llegan a la Selección se les hacen las pruebas bioquímicas, hormonales, o alguna fisiológica sencilla, para determinar el volumen total de trabajo que traen”, explica el exmédico de la Selección Colombia Alexánder Niño.



Justamente, el cuerpo técnico de Colombia estuvo hace dos semanas visitando algunos clubes, para compartir la información de las cargas de entrenamiento y recuperación de los jugadores. Además, en ese trabajo previo se suele analizar la cantidad de minutos jugados y se hacen análisis de video, ya que así logran detectar a la distancia si el jugador tuvo carga alta en el partido, dependiendo del esfuerzo. Ya en los entrenamientos, es normal que les hagan también test de fatiga, antes y después, y test sicológicos, además de usar GPS para determinar los recorridos de los futbolistas. Todo esto para tener un control minucioso y determinar cómo se trabajará antes de la competencia.

Carga alta vs. carga baja

Una carga alta se da cuando hay un acumulado de partidos jugados, por ejemplo cuando se juegan dos o tres en la semana o hasta 8 en el mes. Una carga baja es cuando el jugador tiene un solo partido a la semana o es poco habitual en la titular. La seguidilla de partidos va generando un cansancio físico en el futbolista y ese factor, después de una temporada larga, puede incidir en el desempeño. Por ejemplo, Carlos Bacca ha jugado en el año 1.823 minutos, así que es de esperarse que sus entrenamientos antes del Mundial sean más leves. Caso contrario al que ha jugado muy poco, como Juan Guillermo Cuadrado (solo 400 minutos), que necesitaría incrementar la intensidad de sus entrenamientos.



“Lo primero es evaluar cómo viene cada uno. Algunos jugadores necesitan cierta carga; otros, descansar; otros, que rebajen las cargas. Al menos hay algún tiempo para hacer esto, para ponerlos en un mismo punto a todos. Eso sí, en esta etapa uno no puede pensar en cargas altas o en hacer todo lo que no se hizo antes; es más de pensar en lo táctico y estratégico, en movimientos claros, pero que la exigencia no sea grande”, dice el DT Luis Fernando Suárez, mundialista con Ecuador y Honduras.

Suárez considera que hoy en día las selecciones no se fijan tanto en los minutos jugados, sino en los resultados de los exámenes biomédicos. Además, porque los minutos son variables. “1.800 minutos puede ser bueno para algunos y para otros no. 400 sí es poquito, porque uno quiere ritmo de competencia. Pero en esto va el trabajo de recuperación, no es tanto lo que juegue sino cómo se recupere. Si lo hace bien, puede jugar 90 minutos siempre”, dice.



Un futbolista sin ritmo y con pocos partidos no necesariamente va a tener un mal mundial. El caso más específico es el de Camilo Zúñiga, quien hace cuatro años duró ocho meses sin jugar, fue convocado para el Mundial de Brasil y se destacó.

¿Cómo siguen las cargas?

Es imposible determinar las cargas de trabajo que tendrán los jugadores de Colombia en estas semanas previas al mundial, primero en Bogotá y luego en Italia, no solo por la privacidad con la que trabaja el cuerpo técnico, sino porque las cargas no dependen solamente de la cantidad de partidos o minutos. Pero algunos expertos de la preparación física consideran que en esta etapa las cargas de entrenamiento deben disminuir.



Así opina Diego Barragán, quien fue preparador físico de Colombia en los mundiales del 90 y 94. “El cuerpo técnico va a recibir un zoológico, porque van a llegar jugadores con muy diversas cargas. ¿Qué debe hacer? Puede trabajar a doble jornada, pero con calidad, porque viene la etapa que llamamos de recuperación activa. No es de entrenar, porque ya no hay tiempo, pero sí de recuperar a los jugadores después de un año de estrés. En esta etapa el jugador hace su trabajo y no pierde la condición”, dice.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET