Prensa española arremete contra Mina luego de la derrota del Barcelona

El defensor de la Selección Colombia, Yerry Mina, no tuvo un buen día en el encuentro que el Barcelona perdió el invicto, el equipo catalán fue derrotado 5-4 contra el Levante.



La prensa española lo responsabiliza del resultado, el sistema defensivo falló contra Levante y la muestra los 5 tantos recibidos, una cantidad que no recibía el equipo ‘culé’ hace casi 15 años.

Yerry, viendo el resultado, pienso que los defensas han tenido un día horrible FACEBOOK

TWITTER

El técnico, Ernesto Valverde, se refirió al trabajo del defensor, "Yerry, viendo el resultado, pienso que los defensas han tenido un día horrible. Ha tenido personalidad en momentos determinados del partido. No lo he visto mal. Hay que tener en cuenta la efectividad que ha tenido el rival".



La prensa española no se ha quedado con esa imagen, ya que no dio buenas sensaciones haciendo pareja primero con Vermaelen –lesionado- y luego con Piqué.

Nunca estuvo en su sitio, decidió mal con el balón y fue un cúmulo de errores. Ni en el flanco izquierdo ni en el derecho. Nunca funcionó FACEBOOK

TWITTER

El diario Sport de Barcelona fue el más duro, pues le dio una calificación de 2 puntos, la peor de toda la plantilla. “Su mala colocación y desacierto contanste contagió al resto del equipo. Nunca estuvo en su sitio, decidió mal con el balón y fue un cúmulo de errores. Ni en el flanco izquierdo ni en el derecho. Nunca funcionó”, comentó.



Marca, de Madrid, tampoco tuvo piedad: “Desaprovechó la oportunidad para demostrar por qué debería contar con más confianza por parte de Ernesto Valverde. Falla en varios goles del Levante. Sale señalado de este partido”.



Finalmente, el catalán Mundo Deportivo resume: “Mal parado. No le hizo ningún bien aparecer por fin en una alineación. El central colombiano salió en varias fotos de los goles de un levante que le ganó siempre por piernas, empezando con Morales en el 1-0. Encima, no se aprovechó su altura en el balón parado”.



En el programa radial El Transistor, Ernest Folch, director de Sport, abundó sobre el colombiano: "Yerry Mina ha quedado retratado en alguno de los goles y no solo por eso sino también por algunos movimientos extraños, poco ortodoxos".



Para completar la preocupación, desde España se comenta que el colombiano salió con una molestia física del duelo contra Levante.









FUTBOLRED