Así serán los premios de la Copa Libertadores 2018

21 de diciembre 2017 , 09:15 a.m.

La Conmebol definió los premios que se llevarán los equipos que participarán en la Copa Libertadores 2018. El campeón, en la edición 2018, se llevará 6 millones de dólares, el doble de lo que ganó Gremio, de Brasil, este año.



Los equipos de la fase de grupos ya se aseguraron 1,8 millones de dólares, por cada partido de local, los clubes ganarán 600.000 dólares.

Así serán los premios

- Fase uno: USD 250.000.-



(Equipo eliminado plus: USD 50.000)



- Fase dos: USD 400.000.-



(Equipo eliminado plus: USD 100.000.)



- Fase tres: USD 400.000.-



(Equipo eliminado plus: USD 100.000)



- Fase de grupo: USD 600.000.- por partido de local



- Octavos de final: USD 750.000.-



- Cuartos de final: USD 950.000.-



- Semfinal: USD 1.350.000.- (USD 1.250.000 en el 2017)



- Subcampeón: USD 3.000.000.- (USD 1.500.000 en el 2017)



- Campeón: USD 6.000.000.- (USD 3.000.000 en el 2017)



-Totales



En la edición 2017 el total de premios entregados entre todos los clubes participantes fue de USD 98.950.000.-



En la edición 2018 el total de premios a ser entregados alcanza la suma de USD 103.850.000.



*Con información de la Conmebol