Los jugadores que están en lista de espera se juegan su Mundial

Así como el partido frente a Francia, el viernes pasado en Saint-Denis, era el ensayo general del Mundial y la prueba de fuego para saber en qué estaba la Selección (y, en general, mostró que estaba muy bien, a pesar del mal rendimiento en la primera media hora), el segundo encuentro de esta fecha Fifa, frente a Australia, en el estadio Craven Cottage, es, en la práctica, la última oportunidad para los jugadores que aún aspiran a meterse en la lista de 23 jugadores que irán a Rusia 2018. Ese juego comenzará a las 2 de la tarde y se verá por el canal Caracol.

Hay nombres que, salvo una lesión grave, parecen fijos en la lista de José Pékerman. Ospina, Arias, Dávinson Sánchez, Mina, Cristian Zapata, Óscar Murillo, Fabra, Carlos Sánchez, Aguilar, Cuadrado (que no está en esta convocatoria por sus problemas físicos), James, Falcao y Bacca tendrían ya listos sus tiquetes para estar en la concentración final en Kazán. Para los demás, cualquier ayuda en la cancha, cualquier gol, cualquier buen gesto es un paso adelante.

Hace cuatro años, por ejemplo, el DT José Pékerman sorprendió, para los partidos contra Bélgica y Holanda, con el llamado de Víctor Ibarbo, que no solo no había jugado ni un minuto en la eliminatoria, sino que además nunca había sido convocado. En el juego en Bruselas marcó un golazo, mostró que podría aportar fuerza y velocidad por la banda y terminó de titular en Brasil 2014. Otros entraron en la lista a última hora, como le pasó a Carlos Carbonero, que tampoco tenía ningún antecedente con Pékerman (sí con Hernán Darío Gómez, que le había dado siete minutos en un amistoso frente a Ecuador, en el 2011) y terminó entre los 23, jugando, incluso, el segundo tiempo del partido contra Japón en el Mundial. Así que ese “tensionadito bacano” del que hablaba en su momento René Higuita, esa presión de la buena por hacer las cosas bien y no salir del llavero del técnico, va a jugar mucho en la cabeza de los 26 convocados, sobre todo, de los que están en lista de espera.



Pékerman, que no suele lanzar titulares en las ruedas de prensa, de vez en cuando suelta una frase que resume su pensamiento. Y lo hizo este lunes, en Londres: “No vamos a dejar de tener en cuenta a jugadores que tuvimos continuamente. Si no han venido, será difícil, porque estamos cerca del Mundial”, explicó.



El triunfo frente a Francia, que fue un golpe sobre la mesa, comienza a quedar atrás. Ese no era aún el Mundial. “La exigencia siempre es grandísima. Sí dimos un golpe importante, pero lo que sigue es más exigencia. Es un grupo maduro, en la anterior Copa del Mundo se hizo un gran trabajo y hay que seguir, no tenemos momentos de festejar mucho porque vamos por el camino, no puede haber triunfalismos, nuestro objetivo es Rusia”, declaró el zaguero Dávinson Sánchez. “Esto es paso a paso, aparte que los rivales (Polonia, Senegal, Japón) no tuvieron buenos resultados, sabemos que Australia reservó jugadores para este partido y eso habla de que nos toman con seriedad. Muchos se van a querer mostrar para estar en Rusia”, agregó el defensor del Tottenham.



La formación tendrá cambios. ¿Cuántos? Eso solo se sabrá cuando Pékerman entregue la planilla, una hora antes del partido. El juego contra Francia era para consolidar la base. El de este martes será para probar las últimas variantes. Ya han pasado 44 partidos desde el día en que los hinchas colombianos se quedaron pidiendo por el gol de Mario Yepes. En esos juegos, el DT ha puesto a actuar a 74 futbolistas. Ahora quedan 26 (más Cuadrado y Edwin Cardona, suspendido). El universo se va cerrando. Las oportunidades para los nuevos son cada vez menos. El 14 de mayo, Pékerman debe entregar una lista preliminar de 35. Y el 4 de junio, los 23 definitivos. Así que este juego frente a Australia, para los que no hacen parte de la base del equipo, es “su” Mundial.

Probable alineación de Colombia

David Ospina; Jefferson Lerma, Cristian Zapata, Yerry Mina, Johan Mojica; Mateus Uribe, Carlos Sánchez, Wilmar Barrios; James Rodríguez; Falcao García, Duván Zapata.

DT: José Pékerman

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

En Twitter: @josasc