Así son las posibilidades de Nacional y Millonarios en la Libertadores

Nacional y Millonarios son los últimos equipos en tener oportunidades para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras las eliminaciones de Santa Fe y Junior. Sin embargo, las posibilidades de que los azules se sumen al grupo de los eliminados son mucho más grandes que las de los antioqueños.

El próximo jueves 24 de mayo se definirá todo. Nacional recibirá a Colo-Colo de Chile, en Medellín, mientras que Millonarios viajará a Brasil a enfrentar a Corinthians.



El equipo antioqueño en cualquier caso podrá avanzar a la siguiente fase; si gana o empata estará en octavos y si pierde debe esperar que Delfín, de Ecuador, no le gane al Bolívar de Bolivia, en La Paz.



Por su parte, a los embajadores solo les sirve ganarle a Corinthians y esperar que no haya ganador entre Independiente y Deportivo Lara, en Argentina. Y para clasificarse a la Copa Suramericana deberá empatar y esperar que los argentinos le ganen a Lara, o si no, Millonarios quedará último del grupo y eliminado de todo.



