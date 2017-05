Por primera vez se cruzarán dos colombianos en una final de Champions

¡Histórico! La edición de la Champions League 2016-2017 contará por primera vez con dos futbolistas colombianos: James Rodríguez, con el Real Madrid, y Juan Guillermo Cuadrado, con la Juventus, disputarán el título el próximo 3 de junio en Cardiff (Gales).

El mediocampista del club ‘merengue’ clasificó este miércoles a pesar de la derrota 2-1 contra Atlético de Madrid, pues el 3-0 del Real Madrid en la ida fue definitivo. Aunque no jugó en el Vicente Calderón, James lleva seis partidos en la actual campaña.



Por su parte, Cuadrado Bello entró desde el banco de suplentes en las semifinales contra el Mónaco. La Juventus ganó 0-2 en la ida y 2-1 en la vuelta y no dejó dudas para llegar a la gran final. Juan Guillermo, hasta ahora, tiene 11 partidos y un gol en esta Champions.



Ahora la meta para los colombianos, aparte de alzarse con ‘La Orejona’, será la de convertirse en los primeros en tener minutos en el partido definitivo. Iván Ramiro Córdoba (2010) no actuó con el Inter, ni James estuvo en el campo de juego en la pasada campaña.



