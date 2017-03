Medellín cayó con River Plate en la Copa LIbertadores

Triste debut del Medellín en la Copa Libertadores. Del sobrado líder que cabalga la Liga no se vio nada frente a un River Plate argentino que fue muy práctico, canchero y efectivo en la enlagunada grama del Atanasio Girardot. El 'poderoso' cayó 3-1 en su estreno en el torneo continental y dejó una opaca imagen que se vio reflejada en el contundente resultado adverso.



En una cancha en la que solo el árbitro central brasileño Wilton Pereira Sampaio vio que se podía jugar, pese a que el balón no rodaba y la grama presentaba varios espejos de agua y estaba encharcada, Medellín y River, más que juego, ofrecieron un espectáculo de muchas ganas y fuerza, pero sobre el agua.



Sin embargo, el partido fue limpio, no mal intencionado, pero con poco fútbol. Tuvieron que transcurrir 26 minutos de juego para que el central parara las acciones ante la inclemente lluvia que no paraba. Tras la suspensión de más de 45 minutos, el partido se reanudó, pero, igual, la cancha seguía encharcada y muy pesada.



Sin embargo, los visitantes se acomodaron mejor a las condiciones. Tres minutos después de la reanudación, Lucas Alario abrió el marcador tras cobro de pena máxima, originada por una confusa jugada en el área. Nada pudo hacer el arquero David González.



Y a los 33 minutos, en un centro, Sebastián Driussi aprovechó un rebote que dejó servido el portero y acomodó el segundo de la noche.



En el segundo tiempo, el técnico del Medellín, Luis Zubeldía, intentó acomodar mejor a su equipo y darle más juego a Juan Fernando Quintero, de discreta labor. Sin embargo, la visita volvió a sacar provecho de los errores y en otro rebote, tras un cobro de esquina, Gonzalo Martínez marcó el tercero.



Medellín, muy desdibujado, intentó el descuento. Quintero anotó de pena máxima a los 87. Dolorosa derrota del DIM.



La próxima salida del DIM en la Copa Libertadores será el 14 de abril, frente a Emelec de Ecuador, en Guayaquil, que en su debut, el martes, cayó 1-0 en su visita a Melgar de Perú.



