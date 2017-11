'Ninguna jugadora presentó la camiseta de Colombia': Vanessa Córdoba

Este lunes se lanzó la camiseta de la Selección Colombia, que en los hombres se estrenará este viernes contra Corea del Sur y será la prenda oficial para el Mundial de Rusia 2018; y que para las mujeres será el uniforme en la Copa América de Chile, también el próximo año.

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y Yerry Mina, fueron los símbolos de la Selección que fueron escogidos como imagen en el lanzamiento de la camiseta; y la única mujer que posó con la tricolor fue Paulina Vega, quien fuera Miss Universo 2014.



Sorprendió que ninguna futbolista colombiana haya salido luciendo la casaca de la Selección y por esa razón Vanessa Córdoba, arquera e hija del exguardameta Óscar Córdoba, hizo un reclamo en redes sociales por no haber tenido en cuenta a ninguna de las referentes del balompié nacional.



“No he visto ninguna jugadora de la Selección Colombia mostrando la nueva camiseta. Por respeto y mérito, debieron contar para Adidas”, expresó la portera.

Hasta el momento no he visto a ninguna jugadorA de la @FCFSeleccionCol mostrando la nueva camiseta de @adidasCO 🤔ustedes si? — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) 7 de noviembre de 2017

Entiendo por tema de publicidad prefieran dársela a @PaulinaVegaDiep pero por respeto y mérito LAS JUGADORAS cuentan también @adidasCO — Vanessa Cordoba (@VCordoba1) 7 de noviembre de 2017

Vanessa Córdoba, quien hizo parte del plantel de Santa Fe que participó en la reciente Copa Libertadores Femenina, continuó con su crítica en su cuenta de Instagram. La hija de Óscar aseguró que “no tengo nada contra adidas, pero no me parece que le hayan dado la camiseta a otras mujeres que nada tengan que ver con el fútbol. Entiendo que el fútbol es de todos y entiendo que por publicidad les den la camiseta a mujeres más influyentes, pero por respeto y por mérito, creo que las jugadores también debieron recibirlas, porque esa también es su nueva piel, ellas también van a correr con ella puesta”.

Es como si a Lincoln Palomeque le dieran la camisa antes que a James Rodríguez. No tiene sentido, ¿verdad? FACEBOOK

“Estuve esperando todo el lunes, a ver si adidas mostraba alguna publicidad con alguna de las pioneras del fútbol femenino, pero no fue así. Es muy bueno que incluyan personalidades en el tema del fútbol para tener más alcance, pero no estoy de acuerdo que Paulina Vega salga con la camiseta antes que Catalina Usme, por ejemplo, o Daniel Montoya, Yoreli Rincón, Diana Ospina, Sandra Sepúlveda, Leicy Santos, etc.”, continuó Vanessa.



Finalmente, Córdoba puso un ejemplo que dejó claro el descontento de las futbolistas colombianas: “Es como si a Lincoln Palomeque le dieran la camisa antes que a James Rodríguez. No tiene sentido, ¿verdad?”.



