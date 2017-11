‘El árbitro permitió un juego agresivo’: Jorge Luis Pinto

15 de noviembre 2017 , 09:26 a.m.

El colombiano Jorge Luis Pinto, técnico de la selección de Honduras, declinó hablar su futuro tras quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018 al perder en Sydney ante Australia en la vuelta de la repesca intercontinental.

"Pasan por encima un partido que era clave para Honduras, que era importante en el mundo internacionalmente. Inmediatamente qué va a hacer Pinto", señaló Pinto, quien no quiso hacer manifestación al respecto tras recibir "este tremendo golpe" de la eliminación.



El técnico hondureño indicó que manifestaron su malestar al colegiado argentino Néstor Pitana, al juez de línea y al cuarto árbitro, por su actuación. Además de considerar que Australia se mostró muy agresiva, sobre todo contra Alberth Elis, se mostró muy contrariado por el penalti que decretó y que significó el 2-0 provisional.



"Australia nos presionó, nos quitó el balón con un fútbol agresivo que el árbitro permitió", dijo Pinto, quien recalcó que a Elis "iban a bajarlo como fuera para eliminarlo del partido" porque "sabían que iba a ser el hombre peligroso".



El técnico colombiano admitió que no habían tenido el control del partido ante un rival que sabían que iba a presionar pero que en la segunda mitad "iba a aflojar".



Valoró que en la primera parte Honduras aguantó bien y que esperaba que se diera una segunda con más fútbol. "Pero nos golpean con dos goles, sobre todo el autogol del primer tiro libre se debe parar la jugada mucho antes y después un penalti que físicamente es mano, pero no la intención", dijo.



