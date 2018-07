Talento descomunal, rebelde por naturaleza: así es Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro, la mamá de Cristiano Ronaldo, reconoció que ese hijo, nacido el 5 de febrero de 1985, en Funchal (Portugal), fue producto de un embarazo no deseado. Tal vez por eso el muchacho desarrolló un carácter rebelde, que muchas veces ha estado por encima de su enorme talento futbolístico, el que lo ha llevado a ganar cinco veces el Balón de Oro y dos el premio The Best de la Fifa.

También ayudó a darle a Portugal su mayor logro, la Eurocopa de 2016, y con el Real Madrid lo ganó todo: tres Champions seguidas (cuatro en total) y tres mundiales de clubes. Ahora, a los 33 años, su nuevo destino es Juventus.



Al igual que otros grandes del fútbol mundial, como Pelé o el argentino Diego Maradona, Cristiano Ronaldo también es de origen humilde. Encontró en el fútbol la mejor manera de progresar, aun dejando de lado sus estudios. Más de una vez negó que tuviera tareas en el colegio para correr detrás de un balón, en un barrio que, curiosamente, se llama La Quinta do Falcao. Y más de una vez mostró su fuerte temperamento, a tal punto que sus amigos lo llamaban 'Llorica', por ser de lágrima fácil. Pero también le decían 'Abeja', porque, cuando agarraba la pelota, era difícil alcanzarlo por su velocidad.

Nunca tuve ídolos en la infancia. Yo jugaba en el barrio con los colegas por puro placer. Yo solo quería jugar, manejar la pelota, marcar goles FACEBOOK

TWITTER

Ese talento empezó a llamar la atención de muchos clubes. Comenzó a jugar en el Andorinha, donde su padre, Divis Aveiro, trabajaba como utilero. A los 10 años ya tenía ofertas del Marítimo y el Nacional. Se decidió por este último. Y a los 13 presentó una prueba en el Sporting de Lisboa. Nunca había montado en avión hasta ese día. La noche anterior, por los nervios, no durmió. Sobra decir que fue seleccionado.



Pero dos años después de asombrar a la gente del Sporting de Lisboa, una falla cardiaca estuvo a punto de sacarlo del fútbol. Tras recibir el permiso de la madre, el jugador fue operado y el mismo día de la cirugía fue dado de alta. A los pocos días volvió a entrenar.



El 3 de agosto del 2002, Cristiano debutó como profesional con la camiseta verde y blanca a rayas horizontales, frente al Betis de España, en un amistoso, con el número 28. "No era un partido oficial, pero el hecho de haber contribuido a un triunfo del Sporting (3-2) fue motivo suficiente para saltar de alegría. Al fin y al cabo, era mi debut", recordó.



El paso por el Sporting de Lisboa resultó ser muy corto. A mediados del 2003, su club jugó un amistoso con el Manchester United para inaugurar el estadio José Alvalade, una de las sedes de la Eurocopa del 2004. Cristiano no había cumplido 18 años, pero jugó tan bien que el DT del equipo inglés, sir Alex Ferguson, lo pidió.



La oferta era difícil de rechazar. En el Sporting, Cristiano ganaba 2.000 euros al mes. El primer sueldo en Manchester iba a ser de 80.000. A cambio de 18 millones de euros, el United cubría la partida de su máxima figura, David Beckham, quien se iba para Real Madrid. Lo primero que decidió Cristiano era que Dolores, quien era cocinera, nunca volviera a trabajar.

Talento y vanidad

Su paso por Manchester United fue brillante: en seis temporadas ganó tres ligas Premier, dos Copas de la Liga, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes, un palmarés envidiable. En el 2008, año en que ganó la Champions y el Mundial de Clubes, logró su primer Balón de Oro de su carrera. Pero quería más.



Sin embargo, al tiempo que deslumbraba con su talento, también molestaba a algunos con su comportamiento. Su fama de vanidoso fue creciendo de tal manera que su compañero en el Manchester United Wayne Rooney dijo: "En el vestuario debería haber un espejo en cada metro para que se mire a cada instante".



El mismo Cristiano cree que nadie tiene su talento. "Nunca tuve ídolos en la infancia. Yo jugaba en el barrio con los colegas por puro placer. Yo solo quería jugar, manejar la pelota, marcar goles", declaró alguna vez. Y se defendió de las críticas: "Si no celebro los goles es porque estoy triste. Si no hablo con el público es porque ya no soy humilde. Cualquier gesto que hago es criticado".



Aún como jugador de Manchester, Cristiano siempre manifestó su gusto por un destino especial: España. Después del Mundial del 2006, en el que Portugal llegó a semifinales, comenzaron los rumores que lo ubicaban allí. El pedido de 66 millones de euros, en ese entonces, les pareció muy alto a los clubes interesados.



Real Madrid puso 91 millones de euros y se quedó con él a mediados del 2009. La cifra causó un escándalo enorme. Cristiano la defendió. "Creo que es una cifra justa. Si el Manchester y Real Madrid acordaron esa cantidad, entonces no hay nada más que hablar. Los grandes futbolistas cuestan mucho dinero y, si los quieres, tienes que pagar", dijo.



Al comienzo, a Cristiano le costó alcanzar los logros que tuvo en el United. Se cruzó con el mejor Barcelona de la historia. Pero a partir de 2014 cambió la historia. Ese año le ganaron la final de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid. Luego consiguió tres seguidas. Tras ganar la última, hace apenas un par de meses, comenzaron los rumores sobre una posible salida. “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo, apenas terminó el partido.



El tema se confirmó este martes: Cristiano se va a Juventus. “Estos años en el Real Madrid, y en esta ciudad de Madrid, han sido posiblemente los más felices de mi vida. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme”, dijo en su carta de despedida.



Juventus se encontró el año pasado al Real Madrid en la final de la Champions. Cristiano Ronaldo hizo dos goles ese día. Ahora, con otra camiseta, buscará más títulos. Sabe que tiene el talento para lograrlo. Y alardea de ello cada vez que puede.







José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc