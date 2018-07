A los 33 Pelé y Maradona se estaban retirando; Cristiano, a la 'Juve'

Cuando tenía 33 años, Diego Armando Maradona intentaba volver al fútbol en Newell’s Old Boys, luego de una sanción de 15 meses por dopaje. A esa misma edad, Pelé estaba en una gira mundial con el Santos, y ya había dejado la selección de Brasil. Johan Cruyff, a los 33, jugaba en el Washington Diplomats, de la NASL de Estados Unidos, y poco después iría al Levante, de la segunda división española.

A esa misma edad, que para muchos sería más para pensar en el retiro que en la competencia de primer nivel, Cristiano Ronaldo acaba de ser comprado por Juventus, que pagó 100 millones de euros, más otros 12 millones por variables. En el Real Madrid lamentan su partida. Y en Turín el ambiente está revolucionado, a tal punto de que el club ya recuperó buena parte de la inversión a punta de vender camisetas con el 7 de Cristiano: ¡500.000 en los primeros tres días!



Juventus quiere volver a lo más alto de Europa. Y Cristiano no quiere bajarse de ese pedestal en el que lleva tres años seguidos. A Cristiano le gusta ganar, y ese temperamento vencedor y rebelde lo tuvo desde niño. Nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal. Su mamá, Dolores Aveiro, reconoció, en su momento, que era un embarazo no deseado. Pero luego comenzó a apoyar el talento de su hijo, quien, incluso, descuidaba sus estudios por estar detrás de la pelota. Dolores era cocinera. Divis, el padre, era el utilero de un club llamado Andorinha, donde Cristiano comenzó a jugar a los 10 años. Ya por ese entonces se destacó tanto por su talento (le decían ‘Abeja’, porque era muy veloz y difícil de alcanzar) como por su temperamento (también le pusieron apodo por eso: ‘Llorica’).

A los 13, el pequeño se montó por primera vez a un avión para ir a Lisboa a probarse al Sporting, uno de los tres grandes de Portugal (los otros son Benfica y Porto). Se quedó allí, pero a los 15, su carrera estuvo en riesgo: le descubrieron una falla cardiaca y había que operarlo inmediatamente. Pocos días después de la cirugía ya estaba entrenando de nuevo.



En el 2002, a los 17 años, jugó su primer partido profesional, un amistoso con el Betis. Aún no usaba el número 7, sino el 28. Y un año después, el Sporting jugó un amistoso con el Manchester United. El DT del club inglés, sir Alex Ferguson, quedó deslumbrado con su talento y pidió que lo compraran. El United pagó 18 millones de euros. La primera decisión que tomó Cristiano fue que su mamá nunca iba a volver a trabajar en una cocina.



En seis temporadas con el United, CR7 (ahora sí) jugó 292 partidos, marcó 118 goles y ganó una Champions, tres Ligas, una Copa FA, dos Copas de la Liga y dos Supercopas de Inglaterra. Pero así como deslumbró por su talento, su vanidad hizo que algunos no lo quisieran mucho. “En el vestuario debería haber un espejo en cada metro para que se mire a cada instante”, dijo alguna vez Wayne Rooney.



Eso no le importó mucho a Cristiano, que en el 2009 fue protagonista de la transferencia más costosa de la historia en ese momento: Real Madrid consignó 94 millones de euros para llevárselo. Se vivía la era dorada del Barcelona y los blancos buscaban cómo acabarla. Les costó. Pero a partir del 2014 cambió la historia. Ese año le ganaron la final de la Liga de Campeones al Atlético de Madrid. Luego consiguió tres seguidas.



Tras ganar la última, hace apenas un par de meses, comenzaron los rumores sobre una posible salida. “Fue muy bonito estar en el Real Madrid”, dijo, apenas terminó el partido. Ahora estará en Juventus, a los 33 años y en plenitud de condiciones para jugar, tras marcar cuatro goles en el Mundial de Rusia. CR7 está entero.



