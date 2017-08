Pékerman visita a James en Alemania; sigue la incertidumbre

La Selección Colombia vive días de máxima tensión e incertidumbre por la salud del volante James Rodríguez. Entre jueves y viernes, su DT, José Pékerman, dará a conocer la lista de convocados para los próximos juegos de la eliminatoria al Mundial contra Venezuela (el 31 de agosto) y Brasil (el 5 de septiembre), y la gran incógnita será la presencia o no del jugador del Bayern Múnich, quien completa tres semanas desde su lesión.

Este martes han surgido versiones de prensa que indica que el Bayern Múnich se negaría a que James viaje a unirse con la Selección, al no estar recuperado totalmente de su lesión, aunque se trata de la fecha Fifa y por ende los clubes están obligados a facilitar a los jugadores a sus selecciones, sin restricciones. Una fuente de la Federación Colombiana de Fútbol consultada por el tema asegura que eso no ha sucedido hasta el momento. "Hoy eso no es cierto", dice.



Otra fuente indagada por EL TIEMPO coincide y asegura que esa información "está bastante alejada de la realidad".

Sin embargo, este martes se conoció que el técnico José Pékerman viajó a Alemania para seguir de cerca la situación de James, aunque, como ha sido costumbre, el DT siempre visita a los jugadores antes de cada convocatoria para reunirse con ellos, solo que ahora coincide con la lesión del jugador.



Este martes el jugador colombiano continuó con sus sesiones individuales de recuperación, entrenando en el campo contiguo al principal del Bayern Múnich.



Entre tanto, ha tomado fuerza otra versión y es que el futbolista ya estaría descartado para el partido contra Venezuela, del 31 de agosto, en espera de que pueda llegar al segundo juego, que será contra Brasil, en Barranquilla, el 5 de septiembre.

Fuentes consultadas de forma permanente por EL TIEMPO han indicado que la recuperación del jugador ha ido de manera muy lenta, de acuerdo con los tiempos que maneja el departamento médico del club alemán, los cuales han sido de máxima prudencia para no forzar al jugador.



Además, confirman el diagnóstico médico del Bayern Múnich, el cual reportó en su momento que se trata de una lesión muscular en el muslo derecho. “Es una lesión grado uno, un desgarro leve en el isquiotibial derecho (parte trasera del músculo)”, precisó la fuente consultada. Sin embargo, según versiones de prensa, como El Alargue, de Caracol Radio, la lesión no fue en el muslo sino en el sóleo (gemelo).



La fuente consultada, cercana a la Selección Colombia, se mostró muy prudente sobre la llegada o no de James a la convocatoria: “Aún no sabemos. Esta semana se definirá si viene”, dijo. Aunque agregó que todo dependerá de cómo entrene James esta semana.



En medio del misterio y la incertidumbre, el propio entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, dio algunas luces optimistas frente a la situación de James, al asegurar la semana pasada que el futbolista ya empezó a entrenar, desde el jueves pasado. Sin embargo, Ancelotti dijo que no sabía aún si podría estar en el juego contra el Werder Bremen, que será este sábado, en la segunda fecha de la Bundesliga alemana. De hecho, el propio futbolista publicó el viernes pasado unas imágenes en sus redes sociales en las que se le ve haciendo un trabajo de bicicleta estática.

.@jamesdrodriguez sigue con su recuperación tras la lesión en el muslo derecho. En Instagram mostró su trabajo físico en una bicicleta pic.twitter.com/OqS4iLOdjl — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 11 de agosto de 2017

James prendió las alarmas de la Selección el pasado primero de agosto, cuando sufrió el problema muscular que lo obligó a abandonar la cancha en el partido del Bayern Múnich contra Liverpool de Inglaterra. Posteriormente, el club reportó de manera escueta que el futbolista presentaba una lesión en el muslo posterior derecho, sin precisar el tiempo de incapacidad. Pero, el técnico Carlo Ancelotti sí detalló que James tenía que estar ausente durante dos o tres semanas, tiempo límite que se cumple justamente mañana, a muy pocos días de la convocatoria para la eliminatoria.

No es la primera vez que la Selección se enfrenta a esta incertidumbre en la eliminatoria. En el partido contra Paraguay, en Asunción, de la fecha 9, James tuvo una lesión de sóleo que lo tuvo en duda hasta último momento. El jugador finalmente viajó y se concentró con la Selección, pero no pudo actuar y la decisión de la Federación Colombiana y del cuerpo técnico fue que el volante regresara a seguir con su recuperación en su club, en ese entonces Real Madrid.



Producto de esta lesión, James ya se perdió varios partidos con el Bayern Múnich, como la final de la Supercopa alemana contra el Borussia Dortmund, el partido de la Copa de Alemania contra el Chemnitzer y el juego del viernes pasado en el inicio de la Bundesliga, contra el Bayer Leverkusen.



