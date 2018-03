Pékerman pulió en Europa su lista para el Mundial de Rusia

Los dos amistosos que tuvo la Selección Colombia en Europa, contra Francia y Australia, le sirvieron al DT José Pékerman para confirmar decisiones o despejar dudas en la lista final de 23 convocados para el Mundial.



Tiene su equipo base, en el que hay jugadores que, a no ser que sufran una lesión, estarán en la Copa del Mundo, y hay otros que por su antigüedad en el equipo y su presencia en estos amistosos, seguramente también están fijos.

Sin embargo, aún hay tiempo para modificaciones. Hay futbolistas que no tienen el puesto asegurado y que dieron ventajas, y otros que no estaban firmes y se ganaron un lugar. Incluso, la Selección está abierta a alguna novedad de última hora.



Por ahora, así está el panorama de convocados para la lista final, teniendo en cuenta que para Brasil 2014 Pékerman citó, además de los 3 arqueros (que son obligatorios), a 4 centrales, 3 laterales, 9 volantes y 4 delanteros.

Los fijos

En la Selección hay alrededor de 18 o 19 puestos fijos para el Mundial. Son los arqueros David Ospina y Camilo Vargas (falta uno, que sería Cuadrado); los centrales Cristian Zapata, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Óscar Murillo (ahí están los cuatro); los laterales Frank Fabra y Santiago Arias (falta uno, que podría ser Johan Mojica); los volantes Carlos Sánchez, Wilmar Barrios, Abel Aguilar –pese a su bajo nivel–, Mateus Uribe, James, Edwin Cardona y Juan Cuadrado (faltan dos); mientras que el único delantero fijo es Falcao.



Para completar esa lista de ataque, cuatro delanteros pelean tres cupos: Borja, Duván Zapata, Muriel y Bacca.

Opcionados en la pelea

Además del ataque, donde uno se quedará por fuera (Bacca fue el que más ventajas dio), la zona de volantes también tiene competencia. Lerma sumó puntos por su buena actuación en los amistosos y porque puede jugar también de lateral.

Yimmi Chará es uno de los que están en la lista de jugadores con mayores opciones de estar en la lista definitiva de la selección Colombia. Foto: AFP

Si se queda, le quitaría el puesto a uno de los volantes de marca (el de peor nivel fue Aguilar). Harían falta dos volantes ofensivos, y los puestos se pelearían así: uno entre José Izquierdo y Yimmi Chará, y otro entre Gio Moreno y Juan F. Quintero.

La incertidumbre

La principal duda pasa por el estado en el que llegue Juan Guillermo Cuadrado, quien apenas esta semana se reintegró a los entrenamientos de Juventus. Pékerman dice que los tiempos están dados, y si es así, es uno fijo.

Juan Guillermo Cuadrado se recupera lentamente de la lesión que lo marginó de la selección para los partidos de esta fecha Fifa. Foto: Archivo / ETCE

Si no llegara a estar apunto, ya dependerá de que el DT quiera llevarlo igual. Si no, se abriría un cupo para otro volante. En el caso de Cardona, aunque no estuvo en la gira europea por sanción, es un jugador vital de la Selección, que no se quedaría por fuera.

Lejos

Si las circunstancias se dan así y no hay eventualidades, hay una lista de jugadores que tiene dificultad para quedar. Lo dijo Pékerman en esta gira: el que no estuvo, difícilmente estará. Bernardo Espinosa y Víctor Cantillo fueron, pero no jugaron, así que no tiene muchas opciones de ir a Rusia.

Teófilo Gutiérrez no estuvo en la gira y se aleja de la lista de jugadores que serán convocados al Mundial. Foto: Archivo / AFP

Los otros son los que quedaron en reserva: Felipe Pardo, Stefan Medina, Avilés Hurtado, Farid Díaz y William Tesillo. El último caso es Teo Gutiérrez, que no estuvo ni en ese listado provisional.

Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET