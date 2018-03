Pékerman, entre luces y sombras, pule la lista final

La victoria de este viernes 2-3 contra Francia dejó puntos altos y otros débiles, que el entrenador José Pékerman debe sopesar para su lista de 23 jugadores. Hay pocos cupos y mucha competencia.

Mateus Uribe pide pista

El volante del América de México tuvo un partido destacado contra Francia. Sufrió al comienzo, a la derecha y muy arriba, pero luego fue a la izquierda y ahí se acomodó. Su presión en la mitad fue constante, tanto que originó un gol, y aportó mucho orden. Demostró que es polivalente, que cumple en varias zonas, y eso juega a su favor para ir al Mundial. Dejó una nota alta para la lista final.

Lerma suma; Abel, en deuda

Jéfferson Lerma tuvo pocos minutos, pero en ellos alcanzó a demostrar que ha ganado mucha personalidad para afrontar este tipo de partidos. Entró conectado, desarmando franceses y lanzándose a zona de remate. Contrasta con el mal partido que tuvo Abel Aguilar, que aunque es hombre de confianza del DT, no rindió en sus funciones, ni para recuperar ni para salir. Da ventajas.

Muriel, Quintero y Zapata queman sus cartas

Entre los otros jugadores que no tienen el lugar fijo en la lista final del Mundial, se destaca Luis Fernando Muriel como extremo izquierdo (en la posición del ausente Cardona). Es una buena opción para el juego de banda que practica Colombia porque llega a zona de remate (hizo un gol y falló dos). José izquierdo, también jugando en esa zona, actuó muy poco, así que sigue siendo una incógnita. Duván Zapata ofrece otras características de ataque por su potencia. Puede jugar con Falcao o reemplazarlo. En el mediocampo, Juan Fernando Quintero tuvo solo ocho minutos e hizo un gol de penalti, el de la victoria; puede ser el reemplazo natural de James en una eventualidad, y eso le da un plus.

La zaga y el lateral izquierdo

Aunque Colombia tiene excelentes zagueros, de talla y experiencia internacional, contra Francia pasaron trabajos. El equipo tuvo el problema de alinear a dos defensores derechos y Dávinson Sánchez sufrió mucho en la izquierda. El único zurdo es Óscar Murillo, quien no jugó. Además, Mina y Zapata andan sin continuidad en sus clubes. En cuanto a la lateral izquierda, Fabra padeció cantidades ante un atacante como Mbappé y tardó en aplicarse. Las opciones ahí son mínimas: Johan Mojica no tuvo minutos y Farid Díaz no fue convocado.

Ospina sigue dando ventajas

El arquero David Ospina volvió a fallar. Lleva tres errores seguidos en el arco de Colombia: contra Perú, en la última fecha de la eliminatoria, cuando falló en el gol de tiro libre que cobró Guerrero, y contra Paraguay, en la penúltima. Ahora cometió un error contra Francia, al dar un rebote que terminó en gol. El arquero ha perdido seguridad. Puede ser consecuencia de lo poco que juega en el Arsenal (15 partidos en la temporada). Sin embargo, es el titular para el Mundial. Todo apunta a que lo acompañarán Camilo Vargas y José Cuadrado.











PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @PabloRomeroET