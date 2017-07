Patriotas luchó, pero no tuvo gol y quedó eliminado de la Suramericana

Patriotas de Tunja se despidió este miércoles de la Copa Suramericana, luego de perder contra Corinthians, en Brasil (2-0), y tras haber empatado en el juego de ida (1-1).

El equipo colombiano luchó en Sao Paulo para intentar la clasificación a octavos de final. Arriesgó, atacó al equipo brasileño y le creó problemas. Incluso pudo haber anotado, pero no concretó.



Corinthians esperó 27 minutos para liquidar la serie, aunque el 0-0 ya lo clasificaba por el gol anotado de visitante. Fue cuando Fabián Balbuena recibió un centro y cabeceó con libertad dentro del área, venciendo al portero Álvaro Villete, 1-0.



Patriotas tuvo sus acercamientos, aunque le faltó más decisión. Por ejemplo, Edis Ibargüen probó al portero Cassio con un fuerte remate de media distancia, pero el arquero reaccionó bien. Iban 42 minutos. Esa fue la mejor oportunidad. La única vez que remataron al arco.



Sin embargo, el equipo colombiano no se vio inferior. Tuvo la pelota, controló, evitó la arremetida de su rival, pero no tuvo las armas para ir a buscar el empate que obligara a la definición por penaltis.



Al minuto 90, cuando Patriotas quemaba sus últimos esfuerzos, recibió el segundo golpe. Nació en un saque largo del portero Cassio, la pelota la bajó Jö, y Pedrinho apareció solo, encaró y venció a Villete. Así acabó la historia de Patriotas en esta Copa.



Síntesis



2. Corinthians: Cássio; Leo Príncipe, Fabián Balbuena, Pedro Henrique, Guilherme Arana; Gabriel, Giovanni Augusto (Jo, m.75), Maycon, Marquinhos Gabriel; Clayton (Pedrinho, m.63) y Kazim (Camacho, m.80). Técnico: Fabio Carille.



0. Patriotas: Álvaro Villete; Jesús Murillo, Óscar Cabezas, Danilo Arboleda, Nicolás Carreño (Julián Pretel, m.82); Larry Vásquez, Rafael Robayo, Omar Vásquez (Carlos Mosquera, m.46), César Valoyes; Edis Ibargüen y Mauricio Gómez. Técnico: Diego Corredor.



Goles: 1-0, m.28: Balbuena. 2-0, m.90: Pedrinho.



DEPORTES Síntesis de EFE