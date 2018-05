Guerrero apeló sanción del TAS ante Tribunal Federal suizo

El delantero y capitán de Perú, Paolo Guerrero, apeló el viernes ante la justicia de Suiza luego que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) lo sancionó por dopaje y lo dejara fuera del Mundial Rusia-2018, informó la Federación Peruana de fútbol (FPF).



El pedido es la última opción legal de la que dispone Guerrero, quien recibió el respaldo solidario de la FPF a través de una declaración jurada entregada al Tribunal Federal Suizo como parte del proceso de apelación.

La FPF estima que el jugador podrá tener una respuesta del Tribunal Federal suizo "a finales de la próxima semana", coincidiendo con el plazo de cierre de inscripción de la lista de 23 jugadores que cada país participante en el Mundial debe presentar a la FIFA.

Seguimos en Suiza, desde donde nos corresponde como institución rectora del fútbol en el Perú y la declaración jurada que he firmado, lo hicimos con la convicción de ver a Paolo en el Mundial FACEBOOK

"Seguimos en Suiza, desde donde nos corresponde como institución rectora del fútbol en el Perú y la declaración jurada que he firmado, lo hicimos con la convicción de ver a Paolo en el Mundial que refleja el sentir de la FPF y de todo el país", dijo el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, en un comunicado difundido en Lima.



"Lo que se ha presentado es un recurso de nulidad", dijo el abogado José Luis Noriega, experto en derecho deportivo, en declaraciones al canal N de noticias. Matthieu Reeb, secretario general del TAS, había señalado en un correo a la AFP hace una semana que la sentencia del TAS "no podrá ser modificada, salvo anulación por el Tribunal Federal Suizo", con sede en Lausana.

La tarjeta roja del TAS

La estrella y goleador de la selección peruana no podrá participar en el Mundial de Rusia-2018 (del 14 de junio al 15 de julio) después de que el TAS anunció el 14 de mayo que amplió su sanción por dopaje de 6 a 14 meses. Ello lo deja fuera de las canchas hasta enero del 2019.



En su sanción el TAS, con sede en Lausana (Suiza,) consideró que Guerrero "no trató de mejorar su rendimiento ingiriendo la sustancia prohibida", pero le responsabiliza cuando menos de una "falta o negligencia".



El jugador alegó haber bebido un mate de anís contaminado con mate de coca. El TAS considera que Guerrero debería haber "tomado medidas" para prevenir el incumplimiento de las normas antidopaje.



El capitán de la selección peruana dio "positivo" por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), tras un control efectuado el pasado 5 de octubre después de un partido de las eliminatorias mundialistas contra Argentina.



El atacante, de 34 años, había sido suspendido inicialmente por un año, lo que provocó que el jugador se perdiera el repechaje mundialista contra Nueva Zelanda en noviembre. Perú, última selección clasificada para Rusia, no juega un Mundial desde España-1982.



Sin embargo, la FIFA anunció a finales de diciembre que su pena había sido reducida a seis meses. Tanto el jugador, que reclamaba la anulación de la suspensión, como la AMA apelaron en febrero esa decisión. La Agencia Antidopaje Mundial pidió una suspensión de entre 1 y 2 años para el jugador.

Todos con Guerrero

En su comunicado, la FPF indicó que actúa "respetando los procesos legales e instancias de justicia correspondientes (en Suiza) con el objetivo que Paolo

Guerrero juegue la Copa Mundial de Rusia 2018".



La declaración solidaria del presidente de la FPF tiene dos páginas y en ella se resalta los valores, trayectoria y la importancia de Paolo Guerrero como jugador de la selección peruana. "Invocamos al país a tener fe y aguardar con esperanza la resolución correspondiente", señaló la FPF., conciente del estado de excitación general que vive Perú por ver a Guerrero enfundado con la camiseta rojiblanca en Rusia.



Guerrero, 33 goles en 87 partidos internacionales, figuraba en la lista preliminar de 25 jugadores para Rusia confeccionada por el seleccionador Ricardo Gareca y que FPF había enviado a la FIFA. Perú está encuadrado en el grupo C, con unos primeros partidos ante Dinamarca (16 junio), Francia (21 junio) y Australia (26 junio).



En la última semana el sindicato de jugadores profesionales (Fifpro), abogó a favor de

Guerrero subrayando que la sanción era "injusta y desproporcionada" e incluso había pedido "una reunión de urgencia con la FIFA" para poder permitirle participar en el Mundial.







AFP