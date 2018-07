Este es el panorama de Manchester United, equipo al que llegaría Mina

Manchester United clausurará este martes por la tarde en Miami contra el Real Madrid una gira por Estados Unidos marcada por los resultados decepcionantes y por el recurrente mal humor del técnico José Mourinho.

Los resultados son poco alentadores; primero dos empates ante el América (1-1), el San José Earthquakes (0-0), para derrotar después en penales al Milan luego de un nuevo 1-1. Pero lo peor estaba por llegar.



El sábado los 'Diablos Rojos' sufrieron una duro correctivo en Michigan ante 100.000 espectadores contra el Liverpool de Jürgen Klopp (4-1). Y el martes por la tarde los hombres de Mourinho tendrán delante al campeón de Europa, el Real Madrid.



Así pues, son pocos los motivos para sacar pecho para el técnico luso, quien no escatima en quejas y lamentaciones. Lejos quedan los tiempos en que bromeaba con los periodistas en conferencia de prensa, especialmente cuando dirigía al Chelsea, o cuando conquistó la 'Champions' con el Porto y el Inter de Milán.



"Me harían falta dos jugadores más, pero creo que no podré contar con ello. Hace unos meses di a mi club una lista con cinco jugadores. Aún estoy esperando. Si no los tengo seguiremos peleando, trabajando y creyendo en los jugadores que tenemos", afirmó 'The Special Mou' el sábado tras caer contra los Reds.



El defensa colombiano Yerry Mina es uno de los jugadores que suena para llegar al conjunto de Manchester, si es que el club no puede contratar al inglés Harry Maguire.

Yerry Mina levanta su primer trofeo en el Barcelona. Foto: Tomada de @FCBarcelona_es

Preguntado sobre el caso del delantero chileno Alexis Sánchez, llegado el pasado invierno boreal, Mourinho lanzó: "¿Cómo quieres que esté feliz con los jugadores que tiene alrededor de él? Es nuestro único delantero. No tenemos extremos, ni goleadores. Hace lo que puede, el pobre. Nosotros sólo tratamos de sobrevivir".

Terceras partes no siempre buenas para Mou

A su llegada a Old Trafford, el luso conquistó con el Manchester United la Europa League y la Copa de la Liga. Pero la temporada pasada no levantó ningún título. Algunos señalan las dificultades por las que suele pasar en su tercera temporada en un club, como le ocurrió en el Chelsea o el Real Madrid.



Así pues, los augurios no son optimistas de cara a una Premier que contará con rivales de la potencia del Liverpool y del Mánchester City.



El United arrancará el viernes 10 de agosto contra el Leicester. Precisamente el central de los 'Foxes' Harry Maguire es uno de los objetos de deseo de Mourinho, que cuenta con el refuerzo del centrocampista brasileño Fred, procedente del Shakhtar Donetsk a cambio de 60 millones de euros.



Aunque el Manchester United cuenta con armas para afrontar fichajes costosos, los dirigentes tailandeses del Leicester no parecen tener prisa por vender a Maguire. Acaban de recaudar 68 millones de euros por Riyad Mahrez (Mánchester City) y piden aún más por el central internacional.



Después del duelo contra Real Madrid, Mourinho regresará a Inglaterra, a la lujosa habitación de 900 euros la noche en la que duerme. Su contrato expira en 2020, aunque las casas de apuestas indican que no llegará a esa fecha en Old Trafford.



AFP