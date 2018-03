Justicia paraguaya ordena captura de Gerardo Pelusso, técnico del Cali

El uruguayo Gerardo Pelusso, ex director técnico de la selección paraguaya de fútbol, fue declarado en rebeldía por una jueza de Paraguay quien ordenó su captura, en el marco de una querella que presentó en su contra el exarquero José Luis Chilavert, en 2015, informaron fuentes judiciales este lunes.

La medida fue adoptada por la jueza penal de sentencia, Sandra Farías.



El orientador había calificado de "gordo chanta (fabulador) y sinvergüenza" a Chilavert en declaraciones a una radioemisora de Uruguay siendo técnico del Independiente de Santa Fe de Colombia.



El DT había cuestionado en declaraciones a la radio Sport 890 de Montevideo que la FIFA no incluyera a Diego Godín (Atlético de Madrid) en la lista de candidatos de la FIFA como mejor zaguero del mundo.



"Chilavert es uno de los que hizo la lista de Fifa de los mejores jugadores. Pregúntenle a ese gordo chanta por qué no está Diego Godín", había dicho Pelusso.



Chilavert pidió una indemnización de unos 450.000 dólares. Medios de prensa locales se hicieron eco de la declaración, lo que le sirvió a Chilavert para entablar la querella.



La abogada Bettina Legal, representante legal de Pelusso, anunció que su cliente no se presentará ante la justicia paraguaya.

En declaraciones a la radio 970 AM justificó la decisión con el argumento de que las opiniones fueron realizadas estando en Colombia a una radio de Uruguay.



Bajo la orientación de Pelusso, el Olimpia local se consagró campeón en 2011. El título lo catapultó como entrenador de Paraguay, equipo que terminó entre los últimos en las eliminatorias para el Mundial Brasil 2014.



En la actualidad, el técnico uruguayo dirige al Deportivo Cali.



AFP