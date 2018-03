Pékerman en su laberinto... (Opinión)

Todos jugamos a ser Pékerman, pero nadie quiere estar hoy en sus zapatos. A él le toca ahora lo más trascendental: definir 23 convocados al Mundial, con la exigente idea de no equivocarse. Quizá sacará alguno que siempre estuvo o dejará a alguno que casi no estuvo; tal vez ya tiene la lista en la mente o nuevas dudas le revolotean en la cabeza después de estos dos partidos: la lista es su encrucijada.

Cada futbolista que pudo actuar en estos partidos se jugó su mundial, sin jugarlo. Debe ser un tormento tener 45, 30, 10 minutos fugaces para demostrar algo. Para convencer. Pero algunos le dieron luces a Pékerman, o tal vez lo enredaron.



Mateus Uribe, Mojica, Borja y Lerma no son fijos, están entre las posibilidades, pero fueron las mejores conclusiones de estos partidos. Mateus es una ficha que el DT puede mover aquí o allá, porque se adapta, tapa huecos y es muy aplicado. Borja tuvo seis ocasiones de gol, un palazo, una chilena, un gol anulado, un penalti fallado...

Hay quienes le bajan el pulgar porque de seis no metió ni uno, y porque todos sabemos que si a Falcao le queda una, va adentro; pero Borja le dio otra dinámica al equipo, le dio profundidad. Y sí, si se queda es para ser suplente de Falcao.



Lo de Mojica es muy importante en un país donde escasean los laterales izquierdos. Se vio seguro atrás y con proyección al ataque. Claro, no tuvo que lidiar con Mbappé, como Fabra, pero sí que aprovechó su oportunidad. Y Lerma volvió a demostrar, en pocos minutos, que tiene nivel para pelear un puesto. A diferencia de ellos, que son los que están buscando un lugar entre los fijos, hubo algunos que sí desentonaron, como Aguilar, que no funcionó en los dos partidos, o Bacca, que terminó forzado en la izquierda, lejos de su zona y del gol.



Pékerman debe tener su equipo casi listo, pero ahora le tocara tomar decisiones: elegir y descabezar. La lista final es su laberinto.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET