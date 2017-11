Gira asiática: un fogueo exótico para la Selección (Opinión)

Viajar no siempre es un placer, sobre todo cuando toca subirse en un avión durante 12, 15 o 20 horas para llegar a Asia. Desde América o desde Europa. Da igual. Una lejanía. Luego habrá más desplazamientos, de Corea a China, idas, regresos, aeropuertos, entrenamientos, dos partidos, el largo regreso, otras 12, 15 o 20 horas... La Selección Colombia va a pasar en esta fecha Fifa más tiempo en el aire que en el césped, en esta exótica expedición asiática. Pero es lo que hay, y ahora tiene que sacarle provecho, pues este será uno de los pocos fogueos que tendrá antes del Mundial de Rusia.

Más se demoró la Federación en anunciar los partidos contra Corea y China en Asia que en recibir rocas inconformes. ¿Hasta Asia? ¿Contra Corea y China? El propio DT de James en el Bayern, Jupp Heynckes, puso el grito en el cielo, preocupado, por supuesto, por el desgaste que tendrá James en el aire, y los riesgos en tierra.

Esta expedición no convence por todo eso, por la lejanía, y porque los rivales no generan gran entusiasmo, más si se mira que los otros suramericanos van a tener juegos, quizá, más intensos, y en Europa: Brasil, contra Japón (el mejor asiático) e Inglaterra; Argentina, contra Rusia (el anfitrión) y Nigeria y Uruguay, contra Polonia (6 de la Fifa) y Austria (39).



¿Para qué sirve entonces esta larga gira asiática? Ya que al equipo le tocó hacer ese extenuante viaje, porque no hubo más rivales u otras sedes, pues las horas que pasen en tierra serán valiosas para trabajar lo que se trabaja siempre: corregir, acercar a los nuevos, detectar alternativas. ¿Duván, Borja? O elegir al otro portero que irá a Rusia, y claro, para jugar contra otro fútbol... Todo eso será fogueo, solo que se fueron hasta la lejana Asia para hacerlo.



Pero lo más valioso, y diferente, de esta locura de viaje es medirse con un juego de otras características. Foguearse con equipos asiáticos estaba pendiente, pues Colombia ya enfrentó este año a un europeo, a España, y a un africano, a Camerún. Y para un Mundial hay que estar preparados para todo tipo de rival, también para enfrentar a esos veloces asiáticos. En Brasil 2014 el rival fue Japón, y en Rusia le podría tocar otro de Asia, el propio Corea; China no, pues no clasificó...

Así que después de todo no estará mal calibrar el fútbol asiático, así le haya tocado a Colombia ir a probarlo en su exótica tierra... Hay que aprovechar las horas en tierra.







90 Minutos

​

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET