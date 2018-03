Que vuelva el mejor Ospina (Opinión)

Suena injusto, pero es la realidad de ese ingrato puesto: el arquero no se puede equivocar. Un error lo condena, borra las hazañas, por muchas que hayan sido. La memoria colectiva no se acuerda de los arqueros sino cuando se equivocan. Arquero que falla pasa frente al pelotón. Lo fusilan las plumas, los teclados, las redes del anonimato. Su única defensa es el siguiente partido. Y siempre hay una siguiente oportunidad, afortunadamente.

El error que cometió David Ospina contra Francia preocupa, es inevitable. Y preocupa por varios motivos. Uno: es el cuarto error que comete en los últimos tres partidos con la Selección (dos salidas en falso contra Paraguay, y un gol inocente contra Perú, de tiro libre, que terminó siendo autogol suyo). Dos: el Mundial de Rusia está a menos de tres meses, muy poco tiempo para recuperar la confianza y la seguridad, si es que estas están debilitadas, como parece. Tres, y quizá el punto más importante: Ospina no ha tenido la continuidad esperada en su club, el Arsenal, y seguramente no la va a recuperar en estos meses: ha jugado 15 partidos en esta temporada. Poco. No es un dato insignificante si se compara con los grandes porteros que también estarán en Rusia: solo hablando de partidos de Liga, el de España, De Gea (Manchester United), lleva 30 juegos; el de Alemania, Ter Stegen (Barça), 29; el de Francia, Lloris (Tottenham), 28; Allison (Roma), de Brasil, 29. ¿Seguimos? Pickford (Everton), de Inglaterra, 31... Es decir que estos arqueros llevan el doble o más de partidos que Ospina. Y un arquero necesita continuidad para trabajar su confianza, sus reflejos y su nivel.



Sin embargo, aquí no hay otra opción. El arquero de Colombia en Rusia será Ospina, así juegue poco y así se venga equivocando. No hay otro que amenace su titularidad, y quizá eso también es negativo. Solo queda esperar que Ospina vuelva a ser Ospina: seguro, certero y confiable. Así se le necesita en el Mundial.





90 minutos...



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: PabloRomeroET