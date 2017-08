Un caso juzgado… (Opinión)

Después de ocho meses y 17 días, la decisión de la Fifa de quitarle a Bolivia los puntos que ganó en la cancha en los partidos frente a Chile y Ecuador, en las fechas 7 y 8 de la eliminatoria, quedó en firme. Ya no hay que sacar cuentas dobles: los del problema hoy son Argentina, que está en zona de repechaje; Ecuador, que está por fuera, y Perú, al que el fallo del TAS lo deja aún vivo. No de Colombia, que, pasara lo que pasara, dependía de sí misma.

Partamos de una base: los puntos se ganan en la cancha. Pero hay otro aspecto clave: los torneos tienen unas reglas y hay que cumplirlas. Si Nelson Cabrera, el zaguero paraguayo, no llevaba cinco años viviendo en Bolivia, no podía jugar por esa selección. Punto. Sería bueno que los dirigentes leyeran los reglamentos que aprueban.



La audiencia en la que el TAS escuchó los argumentos de Bolivia fue el 5 de julio de este año. Un italiano, Massimo Coccia; un israelí, Efraim Barak, y un español, Juan José Pintó, fueron los encargados de escuchar los argumentos de Bolivia para defender sus puntos. Que, por otra parte, sorprendieron por lo pobres: los bolivianos se fueron por las ramas y en su defensa dijeron que no hubo una protesta formal de los rivales en las 24 horas siguientes y cuestionaron que la Fifa actuara de oficio. Eso fue todo.



Ya había un antecedente: lo que pasó con Sudán y Zambia en 2012. El primero perdió los puntos por alinear a un jugador suspendido, Saif Eldin Alí Masawi. La Fifa también actuó de oficio en esa ocasión. Y lo que dice el reglamento en ese caso es que el partido queda 3-0. Así que, al menos esta vez, tanto la Fifa como el TAS fueron coherentes.



Lo del lobby de Argentina, Uruguay y Ecuador para evitar que se cambiara el fallo se quedó en eso, en hacer fuerza. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol se graduaron de malos perdedores. “La resolución del TAS sienta un precedente nefasto: ¡no importan los plazos, solo las razones! ¡Terrible!”, trinaron. La leguleyada no les salió. ¿Por qué no investigaron, y así se daban cuenta de que ya había un antecedente y que la Fifa podía actuar de oficio? Caso juzgado. A barajar de nuevo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc