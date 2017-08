Colombia, frente a una ocasión inmejorable... (Opinión)

Cinco meses y monedas después de su última función, vuelve la Eliminatoria. Con toda la carga de adrenalina y tensión que ninguna otra competencia supera. Ninguna acciona los nacionalismos ni los desafuera como esta.



Más ahora que transita la recta final y con la bandera a cuadros a la vista. En estas instancias cada punto es una pepita de oro, incluso cada gol es una perla valiosa para engrosar la diferencia entre marcados y recibidos, que puede decidir un cupo.

Brasil 33, Colombia 24 (+3), Uruguay 23 (+9), Chile 23 (+5), Argentina 22 (+1). Hasta ahí los cinco que mejor duermen. El insomnio acecha a Ecuador 20 (+3), Perú 18 (-1) y Paraguay 18 (-8). Esa es la realidad de nuestra Eliminatoria, que reanuda el jueves. Brasil no cuenta para la tabla pues ya alcanzó la meta; cuenta como rival: al que le gane, lo hunde. Brasil es la mejor demostración de que, cuando algo no funciona, lo mejor es cambiar, no inmolarse.



Era sexto con Dunga y jugaba horrendo, entró Tite, ganó los 8 cotejos que dirigió, la Canarinha volvió a dar recitales de fútbol y fue el primer clasificado para el Mundial 2018 (el segundo es Irán; y Rusia, claro). Porque existe una corriente, lanzada astutamente por los técnicos, que ser serio es mantener al entrenador aunque pierda veinte partidos seguidos. A eso lo titularon “sostener el proyecto”.



La dramatización sobre el cuarto o quinto puesto no tiene mayor relevancia, pues el quinto de Suramérica a lo sumo retrasará su clasificación, pero seguramente la logrará. Deberá enfrentar en noviembre al vencedor de la zona de Oceanía.



Justamente el próximo martes 5, cuando Colombia reciba a Brasil, ya se conocerá el rival: Nueva Zelanda o Islas Salomón, que disputarán su cupo a partido y revancha.

Las grandes noticias que trae el envión final de la carrera son dos: 1) La decisión del TAS sobre los puntos de Chile-Bolivia y Bolivia-Perú y 2) El debut del entrenador Jorge Sampaoli al comando de Argentina.



En el primer punto, llama la atención que a casi seis meses de haber presentado Bolivia la apelación (el 2 de marzo) y luego de tomar declaración el 5 de julio, el Tribunal no se haya pronunciado. Sería deseable que la decisión se conociera antes del jueves pues podría haber cambios en las posiciones. Faltando tan poca Eliminatoria, dos o tres puntos más o menos podrían resultar cruciales. Una nota de La Nación, de Buenos Aires, indicó que le quitarían a Chile y Perú los puntos ganados en secretaría, pero que no se los restituirían a Bolivia. Sin embargo, el periodismo en Santiago ha averiguado que el fallo será blanco o negro: o devuelven los puntos a Bolivia o se mantiene la decisión de Fifa, sin términos medios. Y no hay certezas de triunfo en ningún bando.



En el segundo punto, la situación de la Albiceleste sigue siendo delicada, pero presentará una fuerte novedad: ahora tiene un presidente legítimamente electo en la AFA. No es un tema pueril. En pocos meses como titular, Claudio Tapia ha serenado las aguas, puso orden y tomó medidas que podrían resultar fundamentales: A) Sacar a Bauza, a cuyo desempeño lo califica el pavoroso andar del equipo. Más que las derrotas, el juego no generaba esperanzas. Eso descomprimió la situación. B) Nombrar un técnico indiscutible: Sampaoli.



Tampoco es una variante menor. Pese a que hubo algunas resistencias internas, Sampaoli genera confianza. Se lo sabe trabajador, buen estratega, estudioso y, sobre todo, muy ofensivo. Tiene la contra de las urgencias, solo cuatro partidos para lograr el objetivo, y sin posibilidad de trabajar con el plantel. Además, tendrá un estreno terrible: ante Uruguay en el Centenario. Se medirán un DT que lleva once años y tres Eliminatorias en el cargo –Tabárez–, con otro que se estará estrenando oficialmente ese día. Aún así, se piensa que no podría ser peor que la continuidad de Bauza. Sampa es el tercer entrenador de esta pobre Argentina en la Eliminatoria. Un récord.



Colombia estará ante una oportunidad magnífica: si vence a Venezuela habrá puesto un pie en el avión a Rusia. Dudamel presentará un equipo con mucho recambio y juventud, pensando ya en el proceso hacia Qatar 2022. Es la chance de llegar a 27 puntos y reforzar la diferencia de gol. Y en las fechas de octubre quedarán Paraguay y Perú, dos rivales que a esa altura quizá estén eliminados.



Imaginamos que igual será un escollo duro la ‘Vinotinto’, pero por algo va última con 6 puntos. Ocasión doble, porque casi a la misma hora, en Porto Alegre, se encontrarán Brasil y Ecuador, y si ganan los de Tite, Ecuador quedaría muy rezagado, sexto con 20 unidades a falta de nueve por disputar. Colombia casi aseguraría un lugar entre los cinco primeros.



Por eso es para ir con la caballería a San Cristóbal. No hablamos de salir a lo loco, sino de salir a ganar con máxima decisión. Sobre todo, porque Falcao vuelve encendido y con hambre de reverdecer laureles. Y los que llegan de Boca, como Barrios y Cardona, suenan como violines. Quedan nueve días para el choque ante Brasil, tal vez James pueda sumarles un acorde esa tarde.



Chile, que por alguna razón ha cosechado menos puntos de lo que su potencial sugería, no puede darse el lujo ni de empatar con Paraguay en Santiago.



“La gran duda acá en Chile es cómo estarán nuestros jugadores, porque vienen casi todos inactivos, como Alexis Sánchez, que no juega desde la final de la Copa Confederaciones”, dice el excelente periodista Danilo Díaz, de Radio ADN. “Lo mismo pasa con Marcelo Díaz, Claudio Bravo, Gary Medel, eso genera inquietud”, agrega.

Llegan la polémica, la bronca, la alegría, los himnos… La Eliminatoria.





Último tango…



JORGE BA​RRAZA

Para EL TIEMPO