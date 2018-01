Cristiano Ronaldo, de Balón de Oro a moneda de cambio... (Opinión)

Es un juego de ligeros, una partida de póker entre consumados tahúres. Florentino Pérez de un lado y Cristiano Ronaldo del otro. Y detrás de CR7, ojeando sus cartas, Jorge Mendes, su representante, otro crack con las barajas. No entra porque es un mano a mano. Tapan las cartas, se estudian, no hacen el mínimo gesto, esquivan mirarse a los ojos. “Mando”, apura Florentino, “Veo”, replica el portugués.

Florentino Pérez, que tiene en su WhatsApp un grupito de medios y periodistas afines, hizo lanzar una bombita: “El Madrid quiere fichar a Neymar y Cristiano entraría en la operación como parte de pago”. ¡Para qué…! Quien hace un mes recibía el Balón de Oro (que hoy suena disparatado) es ofrecido, ya no como canje pelo a pelo, sino en parte de pago para bajar el costo de la operación y hacerla posible. Cristiano se indignó, caminó por las paredes.



Él, que hace apenas unos días se autodesignó “el mejor futbolista de la historia”, fue puesto sobre una mesita en una venta de garaje. Al lado hay una lámpara vieja, una cámara de fotos que ya nadie usa (es con rollo), un florero pasado de moda, un abanico que era de la abuela y unos guantes que quedaron de un disfraz de oso (¡pero están buenos, eh…!)



Entonces vino el retruque: Cristiano dijo estar molesto con el Real Madrid porque quiere un aumento de sueldo. Y, si no, prefiere irse. O sea, duplicó la apuesta. No solo ignoró la afrenta, sino que pretende una mejora de contrato, a 14 meses de haberlo renovado hasta junio de 2021. Mendes, sin enemistarse con el Real Madrid (porque la vida sigue después de Ronaldo y deberá vender nuevos jugadores), ha logrado instalar también que “Cristiano se quiere ir, está enojadísimo”. Pero el Madrid también movió ficha: “No es el momento para una renovación”.



El jugador que todo el mundo vaticinaba que jugaría hasta los 40 años por su excepcional prestación física es un activo menor antes de cumplir los 33 (el 5 de febrero). De hecho, el Observatorio del Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos), con sede en Neuchatel (Suiza), ubica hoy a CR7 en el puesto 49 entre los futbolistas más cotizados. Lo valúa en 80,4 millones de euros. Pero, a tenor de sus actuaciones desde julio hacia acá, puede bajar bastante, sobre todo porque nadie quiere hacerse cargo de su altísimo contrato y además pagar pase por un jugador en franca declinación.



Liverpool abonó hace unos días 85 millones de euros (M€) por el poco conocido zaguero holandés Virgil Van Dijk, cercano a los 27 años.



Cristiano, cuenta Marca, está indignado porque ve que con sus honorarios de 21 M€ anuales está sexto en la escala salarial, detrás de Messi (46 M€), Tévez (38 M€), Neymar (36 M€), Oscar (24 M€) y Lavezzi (23 M€). Y que eso es intolerable. Tévez aún figura en esa lista con el sueldo de China.



Es muy simpático: Marca y As, que fogonearon incansablemente para que Cristiano ganara su quinto Balón de Oro y se ufanaron de que lo obtuviera, ahora son entusiastas transmisores de la jugada del Madrid. Porque Florentino Pérez negará la especie y seguirá diciendo que es el mejor deportista de todos los tiempos. No puede depreciar la mercadería. En cambio, dirá que “son todas especulaciones de los medios”. Pero ya el planeta fútbol sabe la intención del club. Lo que se denomina una operación de prensa. Incluso empiezan a aparecer postulantes, como el Tianjin Quanjian de la superliga china.



Más allá de las intrigas y movimientos ajedrecísticos de cada lado, lo cierto es que el Real Madrid ha puesto a Cristiano en el mercado. Y Jorge Mendes ha sido llamado y comisionado para que le busque club. Obviamente, las miradas apuntan a China o al Golfo Pérsico. O a la MLS. A ver si por aquel lado hay pique. Quieren librarse de él. Su juego venía siendo muy deficitario, pero lo tapaba con goles. Muchos de ellos, valiosos, como los de la última Champions, y otros para decorar resultados ya inamovibles.



Los 4 goles que lleva actualmente al cabo de la primera rueda de la Liga lo han puesto en evidencia. Porque Cristiano, sin gol, es como comer sin sal. No arma juego, no conduce, no genera situaciones de gol y no desequilibra a ningún marcador en el uno contra uno. Es un mero finalizador, y si no finaliza… El Real Madrid ve que necesita juego en el medio y explosión en ataque. Por eso está preparando una revolución para el mercado de verano. Y tiene todo el dinero para hacerlo. Ha vendido en cantidad y no ha fichado nada últimamente, de modo que, a su natural potencial económico, le suma los ahorros. Además, sabe que cualquier estrella que pueda venir, querrá su lugar como tal y no ser un simple lugarteniente de Ronaldo, tener que servirle los goles.



El Paris Saint Germain descalificó el rumor del traspaso de Neymar y su interés en tomar como parte de pago a CR7. A su vez, Cristiano no se rebajaría nunca a salir como un bulto. No va con su personalidad. Él apuntaba directo a volver al Manchester United, pero esta semana el club inglés le cerró la puerta: dejó entrever que era un traspaso difícil, pues implicaría cerca de 100 M€ de fichaje y 50 M€ de contrato anual, por un jugador que debutaría ya en agosto, con 33 años bien pasados. Y con todo lo que implica su presencia en el vestuario. Además, el United veía con agrado su regreso si se daba en un lapso prudencial después de su partida, pero ahora, después de 9 temporadas en España, muchos sienten que está utilizando al club. “Cuando estabas en lo mejor, quisiste marcharte a toda costa, ¿ahora que te descartan quieres volver…? Ronnie, esto es el United…”.



Lo peor del caso es que le quedan aún tres años y medio más de contrato en la Casa Blanca, hasta el 30 de junio de 2021. Y eso es mucho tiempo. El miércoles, As lanzó una encuesta para sus internautas sobre si desean la permanencia del astro en el Bernabéu. La consigna era simple: “¿Quieres que Cristiano siga?”. Al llegar a los primeros 124.193 votos, el Sí obtenía el 32,55 % de los votos y el No el 67,45. Está claro que una gruesísima porción del público que aplaudió sus goles y toleró su egocentrismo no lo quiere más.



Desde luego, como suele pasar con los grandes divos, una oleada de goles, alguna gran actuación en Champions (por ejemplo, si sirviera para eliminar al PSG en febrero y clasificar a cuartos de final) darían vuelta por completo ese referéndum. Pero he ahí el nudo gordiano del problema: ¿está en condiciones futbolísticas de hacerlo…? El primero que duda de ellas es el Real Madrid, los hinchas y la propia directiva, que le ha colgado el cartel de venta.

China o el mundo árabe serían dos destinos económicamente viables y pudientes, pero el goleador se sentiría ofendido de solo mencionársele esas posibilidades. Es un caso laberíntico y ninguna de las partes sabe cuál es la salida. Pero, a día de hoy, es muy difícil creer que el ilustre hijo de Madeira llegue al 2021 en el Real Madrid.





ÚLTIMO TANGO...



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

En twitter: @JorgeBarrazaOK